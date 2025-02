Februar 2025: čarobni čas za štiri astrološke znake

Zvezde se bodo poravnale in pripravile odlične pogoje za poslovni uspeh ter posledično za cvetoče finance.

Planeti jim bodo prav tako omogočili uresničitev sanj, ki jih že dolgo sanjajo. Ste med njimi? City Magazine razkriva štiri astrološke znake, ki se jim meseca februarja obetajo spremembe na boljše.

Kajti čeprav je Venera pogosto povezana z ljubeznijo, njena energija pozitivno vpliva tudi na materialno plat življenja.

V obdobju do 25. februarja 2025, ko bo Venera v ribah, bodo imela sledeča znamenja odlično priložnost za doseganje kariernih in finančnih uspehov.

Le izkoristiti jih je treba.

Dvojček

Pri dvojčkih bo vpliv Venere v ribah aktiviral deseto hišo kariere, kar pomeni, da bo cel mesec februar odličen čas za napredovanje na starem ali za iskanje novega, boljšega, delovnega mesta.

Priporočilo za rojene v tem znaku se glasi: delite svoje sanje s prijatelji in družino ter z afirmacijami v sedanjiku svojo podzavest pripravite do tega, da vam bo pomagala pri doseganju že dolgo zastavljenih ciljih.

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

Vodnar

Pri rojenih v znamenju vodnarja Venera v ribah aktivira drugo hišo denarja, kar ustvarja trdno podlago za pozitivne spremembe v prihodkih in financah.

Nasvet zanje je: uporabljajte pozitivne afirmacije o denarju in svojo podzavest pripravite do tega, da bo ločevala med resničnostjo in domišljijo, kar bo še pripomoglo k doseganju finančne blaginje.

Riba

Z Venero v svojem znamenju imajo ribe idealno priložnost za doseganje ciljev, o katerih že dolgo sanjarijo.

Nasvet zanje: dosežete lahko čisto vse, kar si želite. Ne samo z vidika financ in posla, temveč tudi z vidika videza in vpliva na okolico, saj ste februarja zaradi vpliva Venere za druge magnetno privlačni.

FOTO: Gettyimages

Lev

Pri levih Venera v ribah vpliva na osmo hišo naložb in splošnih financ, kar pomeni, da je to odličen čas za manifestacijo rasti naložb in pridobivanja bogastva.

Priporočilo zanje je: ponavljajte si mantro Moje premoženje se lahko vsak teden potroji, tako boste še spodbudili finančni uspeh.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Dvojčki, vodnarji, ribe in levi, izkoristite energijo Venere in s pravimi afirmacijami oziroma mantrami še povečajte možnost za karierni in finančni uspeh.

S pravilno uporabo teh in z osredotočenostjo na svoje cilje boste do konca drugega meseca v letu veliko dosegli.