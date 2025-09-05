DUHOVNOST

Fatamorgana življenja: zakaj nas občutek nadzora izčrpava

Občutek nadzora je iluzija, ki nas pušča nemočne in prestrašene. Vse se odvija natanko tako, kot se mora.
Fotografija: Sprostimo se v trenutek sedanjosti brez vsake sodbe o tem, kakšen je. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Odpri galerijo
Sprostimo se v trenutek sedanjosti brez vsake sodbe o tem, kakšen je. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

M. B. Z.
05.09.2025 ob 21:10
M. B. Z.
05.09.2025 ob 21:10

Resnični mir je globoko zaupanje. Čutenje, da smo v vsakem trenutku natanko tam, kjer moramo biti, pravijo guruji. Da smo prav taki, kot moramo biti, da je svet tak, kakršen mora biti. Zavedamo se, da je največja svoboda v tem, da nimamo nadzora nad ničimer. Globoko sprejemanje tega nas osvobodi skrbi, nezaupanja, strahu, dvomov o sebi, to spoznanje raztopi v nas vse, kar ni mir.

Zadeva je paradoksalna. Ravno občutek in prepričanje, da imamo popolni nadzor, da smo mi osebno odgovorni za vse, kar se nam v življenju dogaja, je jedro vsega strahu. Obstaja občutek nadzora, a v realnosti je to iluzija kot privid fatamorgane v puščavi. Občutek nadzora je iluzija, ki ji verjamemo, jo lovimo, a na koncu nas pušča prazne, zaskrbljene, nemočne in prestrašene. Globoko v sebi na vseh ravneh bivanja sprejemamo in razumemo, da se vse odvija natanko tako, kot se mora. Trenutno neharmonijo moramo sprejeti z zavedanjem, da je samo del večje harmonije in da je vse dobro.

Sprostimo se v trenutek sedanjosti brez vsake sodbe o tem, kakšen ta trenutek je. Ne nadzorujemo ničesar, samo opazujemo poskus nadzora. Ne opredeljujemo, samo opazujemo poskus opredeljevanja. Ne analiziramo, ne ocenjujemo, samo brezpogojno sprejemamo vse. Brezpogojno zaupanje je brezpogojna ljubezen. Samo smo in opazujemo svojo izkušnjo misli, čustev, občutkov in zaznav, ki kot milni mehurčki nastajajo in izginjajo v neskončnem polju naše zavesti. Nastanejo globok mir, sproščenost in občutek ugodja po vsem telesu. Počitek je tako prijeten, da bi v njem lahko tudi umrli.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

strah duhovni nasvet duhovnost čustva duhovna modrost nadzor odnosi tesnoba

Priporočamo

Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)
Photo
Kekovi izbranci z remijem začeli kvalifikacije za SP 2026
Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«
Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)
Photo
Kekovi izbranci z remijem začeli kvalifikacije za SP 2026
Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«
Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.