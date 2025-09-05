Fatamorgana življenja: zakaj nas občutek nadzora izčrpava

Resnični mir je globoko zaupanje. Čutenje, da smo v vsakem trenutku natanko tam, kjer moramo biti, pravijo guruji. Da smo prav taki, kot moramo biti, da je svet tak, kakršen mora biti. Zavedamo se, da je največja svoboda v tem, da nimamo nadzora nad ničimer. Globoko sprejemanje tega nas osvobodi skrbi, nezaupanja, strahu, dvomov o sebi, to spoznanje raztopi v nas vse, kar ni mir.

Zadeva je paradoksalna. Ravno občutek in prepričanje, da imamo popolni nadzor, da smo mi osebno odgovorni za vse, kar se nam v življenju dogaja, je jedro vsega strahu. Obstaja občutek nadzora, a v realnosti je to iluzija kot privid fatamorgane v puščavi. Občutek nadzora je iluzija, ki ji verjamemo, jo lovimo, a na koncu nas pušča prazne, zaskrbljene, nemočne in prestrašene. Globoko v sebi na vseh ravneh bivanja sprejemamo in razumemo, da se vse odvija natanko tako, kot se mora. Trenutno neharmonijo moramo sprejeti z zavedanjem, da je samo del večje harmonije in da je vse dobro.

Sprostimo se v trenutek sedanjosti brez vsake sodbe o tem, kakšen ta trenutek je. Ne nadzorujemo ničesar, samo opazujemo poskus nadzora. Ne opredeljujemo, samo opazujemo poskus opredeljevanja. Ne analiziramo, ne ocenjujemo, samo brezpogojno sprejemamo vse. Brezpogojno zaupanje je brezpogojna ljubezen. Samo smo in opazujemo svojo izkušnjo misli, čustev, občutkov in zaznav, ki kot milni mehurčki nastajajo in izginjajo v neskončnem polju naše zavesti. Nastanejo globok mir, sproščenost in občutek ugodja po vsem telesu. Počitek je tako prijeten, da bi v njem lahko tudi umrli.