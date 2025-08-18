Energijski ščit: kaj se dogaja, ko se ščitimo pred neželeno ljubeznijo

Kaj se dogaja, ko se ščitimo pred neželeno ljubeznijo, sovraštvom ali neprijateljstvom? Ko ne želimo sprejemati teh čustev, a smo se vseeno prisiljeni soočati z njihovim delovanjem?

»V takih primerih se izoblikuje 'ščit' okoli dela telesa, ki je na udaru čustev. Navadno je to predel srčnega centra in mi oviramo, preprečujemo dostop tujih čustev do nas. Čustva določenih ljudi nas ne ganejo, nismo občutljivi za njihov vpliv. Lahko ne sprejemamo samo čustev določenih ljudi ali se zapremo za čustva vseh okoli nas. Počasi drsimo in prihajamo v področje brezsrčnosti, razum je navadno naše vodilo in srčna čakra se zapira. Njena neaktivnost vpliva še na ostale čakre, ki delujejo v medsebojni povezavi, in naš duh se ne počuti več ugodno v našem telesu. Postajamo nemirni in nezadovoljni. Pozdravimo se lahko sami, če smo se pripravljeni spreminjati, 'delati' na sebi, se prilagoditi svojemu tipu energije, pustiti prost dostop do srca za ljubezen in iščemo pot dajanja ljubezni,« pravi duhovna učiteljica Antonija Krajnc.