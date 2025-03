Energijski odtis prostora

Vsaka hiša energijsko ohranja čustva prejšnjih stanovalcev, preteklih lastnikov. Ljudje, ki berejo energijske vzorce, lahko prepoznajo, da je hiša denimo pripadala premožnemu posestniku, ki je vladal s trdo roko, strogostjo, nasiljem, pogosto pod vplivom alkohola, hkrati recimo, da so bile ženske ponižne, zgarane, utrujene in žalostne zaradi smrti otrok in nasilja.

V vsaki hiši se ohranjajo tovrstne čustvene sledi prejšnjih stanovalcev. Starejša je hiša, več je čustvenih sledi, ki lahko vplivajo na poznejše prebivalce. Vpliv se lahko kaže tako, da novi stanovalci sčasoma postajajo čustveno podobni ljudem, ki so v istih prostorih živeli pred njimi.

Nekdo, ki ni bil alkoholik, to lahko postane, nekdo, ki ni bil jezen po naravi, lahko postane takšen, komu se zdi, da mu nekaj črpa energijo, postane depresiven, prej uravnovešena družina postaja disfunkcionalna, ne da bi vedela, zakaj. Člani družine krivijo drug drugega in se ne zavedajo, da je morda v energiji hiše kaj, kar spodbuja neželene čustvene izbruhe.

Temne energije se hranijo s čustvi, zato si želijo čim več čustvenih izbruhov. Vendar za svoje vedenje ne moremo kriviti temne energije v hišah. Jeza, sovraštvo, nezadovoljstvo in druga podobna čustva so že v nas v latentnem stanju in energija v prostoru samo dodatno 'pritisne' na že obstoječe frekvence.

Vsako bivališče potrebuje energijsko čiščenje, tudi če gre za novogradnjo: da se očisti energija ljudi, ki so sodelovali pri gradnji. Zelo dobro je, da se hiša očisti po boleznih in smrti, prepirih, večkrat v času nosečnosti, po zabavah, na katerih je več ljudi, se uživa alkohol in/ali droge, po obiskih ljudi, ki so jezni, žalostni, zaskrbljeni, depresivni, nesrečni. Če kupujete ali najemate stanovanje ali hišo, se vnaprej pozanimajte, kaj je bilo tam, preden so zgradili stavbo, kajti ni dobra popotnica, če stoji na mestu pokopališča ali denimo klavnice.