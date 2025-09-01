Energijske točke: tako jih uporabljamo

Tročan so staroverci imenovali v trikotnik postavljeno trojico kamnov na točkah v naravi. Ime izvira iz postavitve temeljnih kamnov hiš prednikov. Najprej so poiskali primerno lokacijo za gradnjo hiše, na njej pa tri močne energijske točke. Tako so ustvarili prostor brez slabih energij, s tem da so povezali tri različne vrste energij - predvsem zemeljsko, ki opolnomoči vseh sedem čaker; na takih mestih so postavljali svetišča, posvečena ženskemu vidiku, ki jih je Cerkev pozneje ohranila in na njih postavila Marijine cerkve. Drugi vidik energije v tročanu je nebesni, ki poudarjeno deluje le na zgornje čakre, tretji je astralni, ki predstavlja povezavo nebo-zemlja-podzemlje in še posebno deluje na četrto in sedmo čakro.

Ko najdemo te tri točke, vsako s svojo vrsto energije, nanje položimo prodnike z enako energijo, kot jo ima posamezna točka. Prodniki delujejo kot transformatorji in povečajo energijski pretok v prostoru. Pravilno se jih orientira in energijsko poveže, da tročan deluje. Močne energijske točke najdemo povsod v naravi in sami začutimo, katere nam ugajajo in kje se ne počutimo dobro – te niso slabe, samo ne ugajajo nam, zato raje poiščemo dobre.