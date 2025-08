Energijska neravnovesja: znak, da je čas za notranji 'servis'

V življenju moramo vzdrževati razmeroma stalno raven energije, energijski pretok, da vse teče. Večkrat, ko imamo na nekem področju energije premalo in zato vse stoji na mestu, potrebujemo dodatno moč in poskrbeti moramo za zagon, da se stvari premaknejo. Vse namreč gladko teče, ko sta vaše zasebno in službeno življenje v ravnotežju in na določeni stopnji stalnosti. Ko se na katerem področju pojavijo motnje, to zatrese celotni sistem.

Prav zato proučite, na katerem področju vaš motor ne deluje in kje vaš tank potrebuje dodatno gorivo in vašo dodatno pozornost – doma, v službi, partnerskem odnosu ali vam manjka časa zase. Vsa ta področja so samostojna, toda v skupnem seštevku vplivajo druga na drugo. Prav zato je pomembno, da vnašate mir in harmonijo med čeri, ki se pojavljajo kjer koli v življenju.