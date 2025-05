Energija v službi: če jo prevzemate od drugih, ne nosite zlatega nakita

Energijska terapevtka Cyndi Dale pravi, da rdeči kristali, npr. karneol, granat, rubin, spodbujajo strast, ogenj in jezo, zato jih v službi nosite le, če znate jezo spremeniti v radost.

»Uporabite lahko tudi školjke, če želite sprostiti negativnost, povečati mir in ljubezen. Če prevzemate energijo drugih, ne nosite zlatega nakita, razen če ga programirate za uspeh; če že, nosite belo zlato. V vizualizaciji uporabljajte kroge, trikotnike in kvadrate, da se energijsko ločite od čustev drugih. Če na vas nekdo pretirano vpliva ali ponavljate vzorce, si predstavljajte, da ste v krogu, nato se oddaljite od krogov, v katerih so drugi. Če preveč delate ali preveč razmišljate o službi, narišite kvadrat – postavite delo v škatlo, da se čustveno oddaljite od njega. Če izgubljate energijo in se obremenjujete zaradi drugih, si zamišljajte, da ste v intuitivnem trikotniku. Na enem kraku je duhovni vodnik, na drugem vi, na vrhu pa božansko. Kreativni boste, a drugi vam ne bodo kradli idej.«