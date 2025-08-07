Energija je v vsem, kar nas obdaja. S to vajo jo lahko tudi vidite

Če se človek poveže z energijo in je zbere dovolj, se začnejo naključni dogodki v njegovem življenju dosledno ponavljati. O povezovanju z energijo govorijo vsa spoznanja Celestinske prerokbe, starodavnega rokopisa, iskanje katerega opisuje v svojih knjigah James Redfield.

Tretje spoznanje rokopisa npr. govori o novem razumevanju fizičnega sveta in napoveduje, da se bomo ljudje naučili zaznavati vrsto energije, ki je bila doslej nevidna.

Albert Einstein je s svojim delom pokazal, da je tisto, kar zaznavamo kot trdno snov, predvsem prazen prostor z vzorcem energije, ki teče skozenj. Kvantna fizika je pokazala, da je mogoče opaziti osupljive rezultate, ko si te energijske vzorce ogledujemo. Preizkusi so potrdili, da z drobljenjem manjših delov te energije, ki jim rečemo elementarni delci, in opazovanjem njihovega delovanja že samo dejanje opazovanja spreminja izid – kakor da bi na te delce vplivalo opazovalčevo pričakovanje. Če lahko vplivamo nanje, pa lahko kreiramo!

Osnovno gradivo vesolja je v svojem jedru čista energija, ki se prilagaja človekovemu namenu in pričakovanju, kakor da bi samo naše pričakovanje spodbudilo energijo v nas, da steče v svet in vpliva na druge energijske sisteme.

Tudi človek ima okoli sebe energijsko polje

Tretje spoznanje napoveduje, da bomo do konca drugega tisočletja odkrili novo energijo, ki je osnova vsega in izžareva iz vseh stvari, tudi iz nas. Človeška zaznava te energije se začne z večjo občutljivostjo za lepoto. Ko se nam kaj zdi lepo, je bolj živo, ostrejših oblik in živahnejših barv, izstopa, sije v primerjavi z medlostjo drugih predmetov, ki so manj privlačni.

Naslednja raven je opažanje energijskega polja, ki obdaja sleherno stvar. Tudi na rastline lahko gledamo drugače. Celotni ekosistem, ki obdaja rastlino, je namreč v resnici živ sistem, organizem. Zdravje vsakega posameznega dela pa vpliva na zdravje celote.

Tudi človek ima okoli sebe energijsko polje, nekateri ga lahko tudi vidijo. Ko nas npr. obidejo seksualne misli, se naše energijsko polje začne vrtinčiti in se požene proti osebi, ki nas privlači. Najlažje vidimo energijsko polje ob sončnem vzhodu in zahodu. Mojstri karateja govorijo o energiji či pri razbijanju opek z rokami, akrobati se pogosto obračajo in obvisijo v zraku, tako da kljubujejo zakonu težnosti. Vse je posledica energije, ki nam je še kako dostopna.

Vpliv na to, da jo vidimo, je odvisen tudi od prehrane. Predvsem zelenjava, ki jo sami vzgojimo, vzdržuje naše telo dovolj čisto in pretočno za to. Tehnika za to, da vidimo energijo, je opazovanje prstov. Palca razmaknemo dva do tri centimetre in gledamo naravnost skoznje, za ozadje si izberemo modro nebo. Ko na konicah prstov opazimo bele nitke, pogledamo še v naravo, gozd, na travnik. Ko enkrat tako spregledamo, nam bo to uspelo kadar koli.