Avtor knjig o duhovnosti razkriva: prava moč ni v oblasti, ampak v duši

Zgodovina je zaznamovana z vplivom nadarjenih ljudi in skupin, ob katerih delujejo v brezimnosti še drugi služabniki planeta, ki ohranjajo svetovno vizijo, pravi James Redfield, avtor serije knjig o duhovnosti Celestinska prerokba. »Duše, ki delajo za dvig človeštva, morajo biti sposobne neodvisno slediti lastnemu duhovnemu poslanstvu, ne da bi se morale naslanjati na zunanjo oblast ali organizacijo, ki bi jim določala pot. Včasih poiščejo učitelje, prebirajo knjige in se urijo v različnih tehnikah, a ohranjajo osredotočenost na svetovno enost in preprostost resnice. Zavračajo ločenost,« pravi.

Kot poudarja duhovna avtorica Alice Bailey: »Služabniki sveta so izbrani v vsakem narodu, a jih ne izbere Hierarhija ali Mojster, ampak moč njihovega odziva na duhovno priložnost. So v vsaki skupini, Cerkvi in stranki. Ne ženejo jih častihlepje in ošabni načrti, ampak nesebično služenje. Utirajo si pot na vrh, a ne zaradi razglašanja svojih teorij, ampak ker je njihov pogled na življenje vseobsegajoč. Njihove značilnosti so intelektualnost, sinteza, pretanjen umski razvoj in vsestranska širina. Ne priznavajo oblasti, razen oblasti svoje duše, in nobenega mojstra razen skupine, ki ji poskušajo služiti, in človeštva, ki ga globoko ljubijo.«