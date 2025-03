Duhovni nasvet: preizkusite to dihalno vajo

Notranje monologe in način spopadanja s čustvi in čustvenim doživljanjem lahko spremenimo. Poznamo univerzalna osnovna čustvena stanja, ki nam pomagajo krmariti skozi življenje in so naš kompas. Ko se naučimo zatreti čustva ali se nanje pretirano odzivamo, pomeni, da nam kompas ne dela dobro. Vedeti moramo, kaj čutimo, da se znamo pametno odločati, da nam čustva ne zameglijo presoje.

Če smo čustveno uravnovešeni, smo namreč duševno zdravi in se znamo pametno odločati. Tako je tudi cilj psihoterapije ujeti ravnovesje - bolje poznati čustva, ki smo jih potlačili, in obvladovati čustva, če smo nagnjeni k pretiranemu čustvenemu izražanju, pravijo psihologi.

Za vsakodnevno lajšanje tesnobe si lahko pomagate s preprosto tehniko, ki vas bo umirila in postavila nazaj v vaše središče. Udobno sedite, vdihnite in štejte do štiri. Zadržite dih in spet štejte do štiri, potem izdihnite skozi usta in štejte do štiri. Počakajte štiri sekunde in vajo končajte ali ponovite.