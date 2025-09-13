ASTRO

Duhovna higiena: kako žajbelj očisti negativno energijo prostora

Ob novem življenjskem poglavju ali da spodbudite zdravljenje. Žajbelj deluje terapevtsko, prinaša mir, jasnost, pozitivne vibracije.
Fotografija: Prostore prekadite, preden se preselitev v nov dom, da prečistite negativno in zastalo energijo. FOTO: Microgen/Getty Images
Prostore prekadite, preden se preselitev v nov dom, da prečistite negativno in zastalo energijo. FOTO: Microgen/Getty Images

13.09.2025 ob 10:10
13.09.2025 ob 10:10

Šaman in avtor duhovnih knjig Alberto Villoldo pravi, da so prekajevanje uporabljale mnoge staroselske kulture za očiščevanje in v duhovne namene. Prekajevanje žajblja priporoča ob številnih priložnostih - če nekaj začenjate na novo ali si želite le prečistiti dom - ker to sveto zelišče deluje terapevtsko na naše energijsko telo, prinaša mir, jasnost in pozitivne vibracije.

Prostore prekadite, preden se preselite v nov dom, da prečistite negativno in zastalo energijo iz prostora, preden si ga prisvojite. Enako pred duhovnim delom in izvajanjem ritualov, obredov, da ustvarite čist sveti prostor. Med in boleznijo po njej prekadite z žajbljem sebe, svoj življenjski prostor, da spodbudite zdravljenje. Odstranite lahko negativno energijo, ko čutite, da se je nabrala v domu ali nekje, kjer se veliko zadržujete. Preden pridejo gostje in ko odidejo, prekadite prostor, da ustvarite spodbudno pozitivno energijo v prostoru. Prekajevanje je smiselno tudi ob novem letu ali začetku letnih časov oz. novem življenjskem poglavju, saj prekajevanje žajblja čisti in simbolizira svežo energijo novega začetka ter po prepiranju oz. izmenjavi argumentov v prostoru, saj bo očistilo ostanke napetosti in sovražne energije. Pred spanjem vam bo žajbelj očistil um in ustvaril mirno atmosfero, v kateri se boste lažje sprostili in zaspali.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

