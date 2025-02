Družba kot ogledalo: kako ljudje okoli vas vplivajo na vašo pot?

Rek, da enake ptice letajo skupaj, ni iz trte izvit. Ljudje, s katerimi se družite, odražajo, kaj boste postali. Če se družite z ljudmi, ki niso dosti dosegli, se bo to preslikalo na vas. Enako seveda delujeta visoko stanje zavesti in ukvarjanje z duhovnostjo, zato poskrbite za to, da preživljate čas z ljudmi, ki jih spoštujete in ob katerih se razvijate. Običajno imajo skupine ljudi močnejše skupno energijsko polje in zavest kot posameznik.

Če se torej družite z zgubami, se bo ta program prepisal na vas. Tudi če mislite, da se lahko uprete temu nezavednemu vplivu, boste morali nenehno plavati proti toku v njihovi bližini. Tudi če boste ob njih morda napredovali, se boste morali za to marsičemu odpovedati, svarijo duhovni učitelji. In glede na to, da je vaš čas na zemlji omejen, razmislite, koliko ga želite zapraviti za težje poti, če so lažje na dosegu in vaša lastna izbira.