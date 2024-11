Dragocenost intuicije

V trenutku, ko nekaj vemo, se zanašamo na svoje instinkte namesto na analiziranje informacij, opazovanje, sklepanje in um. Gerd Gigerenzer, raziskovalec z instituta Maxa Plancka v Berlinu, je opazoval, kako ga pri znanstvenem delu spremljajo intuitivni uvidi. Povedal je, da ne zna pojasniti intuitivnih prebliskov, ki jih dobiva pri svojem delu.

Nima logične razlage za to, da na primer pri raziskovanju sledi določeni poti po občutku, ko ga nekaj žene v določeno smer, a lahko naknadno izračuna in preveri, ali so ga uvidi vodili prav - in največkrat ga. Pri raziskovanju fenomena intuicije je znanstvenik potegnil vzporednice s svojim zasebnim življenjem, saj je, kot je spoznal, prav sledeč intuiciji, ne razumu, spoznal svojo ženo.

To ga je prepričalo, da intuicija v naših življenjih igra pomembno vlogo, v nasprotju s siceršnjim znanstvenim prepričanjem, da štejeta le logika in razum. Zanimivo je tudi, da je celo Einstein verjel vanjo in jo dojemal kot darilo.