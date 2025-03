Dobrodelnost in manipulacija: ko pomagate drugim, se vprašajte po svojih pravih namenih

Dobrodelnost je v resnici lahko sebičnost, preoblečena v altruizem, opozarjajo duhovni učitelji. »Eno je, da uživamo v tem, da zadovoljujemo sebe – temu pravimo egocentričnost. Drugo, ko uživamo v tem, da zadovoljujemo druge, kar je bolj prefinjena oblika sebičnosti,« pravi guru Anthony de Mello.

»Prva je očitna, druga pa skrita in zlovešča, saj se ob dajanju in dobrih delih počutimo, kot da smo res dobri, čeprav morda v resnici sploh nismo.« Nekateri ljudje namreč počnejo stvari, da ne bi imeli slabega občutka in neprijetnih čustev – in temu pravijo dobrodelnost. Delujejo iz krivde. To ni ljubezen, ampak je najslabša oblika dobrodelnosti. »Toda prava dobrota ni nikoli tako dobra kot takrat, ko se sploh ne zavedamo, da delamo dobro,« pravi.

Ko pomagate drugim in darujete, se vedno vprašajte po svojih pravih namenih. Bodite iskreni s sabo in drugimi.