Dihalna vaja, ki vam lahko koristi

Wim Hof, 'Ledeni človek', kot mu pravijo, je postavil več svetovnih rekordov v vzdržljivosti in izpostavljanju mrazu. Njegova metoda z dokazanimi rezultati pa temelji na vsakodnevni osnovni dihalni vaji, ki jo lahko izvajate tudi sami doma.

Medtem ko sedite ali ležite, od tridesetkrat do štiridesetkrat zavestno globoko vdihnite, tako da zrak napolni trebuh in prsni koš, nato ga brez sile izpustite. Ob zadnjem izdihu izpustite zrak in zadržite vdih tako dolgo kot lahko, ne da bi vam bilo neprijetno. Poslušajte svoje telo in ničesar ne izsilite! Ko začutite potrebo po ponovnem vdihu, globoko vdihnite in zadržite od deset do petnajst sekund. Nato izpustite zrak in sprostite. Ponovite še dvakrat ali trikrat, pri tem bodite pozorni na svoje počutje. Dihanje po potrebi prilagodite. Počivajte v tem povzdignjenem stanju, dokler se niste pripravljeni vrniti k svojim opravilom. Energijo, s katero ste se napolnili, uporabite za vadbo ali jogo, priporoča Wim.