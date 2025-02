Denar prihaja za 4 astrološke znake! Znano, kdo ga bo prejel do 1. marca, en znak pa naj igra igre na srečo

Mars je retrogradni v Raku do 25. februarja, zato bo po tem datumu prišlo do olajšanja na vseh področjih, tudi na finančnem. Če se sprašujete, kdo bo imel denar do 1. marca, so med njim astrološki znaki Ribi, Vodnar, Bik in Dvojčka.

Ribi

Sezona vašega znamenja vam prinaša veliko dobrih možnosti in priložnosti za zaslužek. V naslednjih dneh pričakujte tudi vredna darila.

Vodnar

Poudarjeno drugo področje, Ribe, vam zagotavlja odličen zaslužek. Preko osebe vodnega znamenja lahko pridobite dobiček.

Bik

Jupiterjev direkten hod vam prinaša srečo, ko gre za denar, zato lahko celo igrate igre na srečo. Možnost velikega bonusa.

Dvojčka

Direkten hod Marsa vam prinaša izboljšanje finančnega stanja in prihod denarja, ki je zamujal. Rak vam bo sporočil dobre finančne novice.