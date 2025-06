Denar ali ljubezen: najsrečnejši dan v juniju za vaš astrološki znak

Venera, planet ljubezni in obilja, bo ta mesec začela v velikem slogu. 6. junija bo prešla v znamenje bika. Ker je to znamenje povezano z luksuzom in ekstravaganco, bo pozornost usmerjena k užitkom, bogastvu in obilju.

Hkrati se počasi bliža energija raka, kar opominja, da je način razmišljanja pogosto pomembnejši od dejanj.

To bo posebej izrazito s prehodom Merkurja v znamenje raka, ki se bo zgodil 8. junija, naslednji dan mu sledi Jupiter, na koncu pa bo 25. junija v raku nastopil še mlaj.

Vse to ustvarja idealne pogoje za manifestacijo in privabljanje tistega, kar si najbolj želite v življenju. Če boste to storili ravno na svoj najsrečnejši dan tega meseca, bo ogromno možnosti za uspeh.

Poglejte torej, kateri je vaš najsrečnejši dan v juniju. Razkriva ga Glossy.rs.

Oven: petek, 6. junij

Nasvet: Izkoristite ga za razmislek o tem, kako lahko povečate svoje premoženje: z dodatnim delom ali novimi naložbami.

Čeprav Venera v biku običajno pomeni počasen, stabilen razvoj, lahko prinese tudi presenetljive priložnosti za povečanje prihodkov tako poslovno kot zasebno.

FOTO: Gettyimages

Bik: ponedeljek, 9. junij

Nasvet: Čeprav Jupiter pogosto deluje čudežno ne glede na to, kaj počnete, bodite pozorni na svojo intuicijo.

Naj gre za začetek kreativnega projekta ali prijavo za sanjsko službo, intuicija bo ključ, upoštevajte jo in Jupiter vas bo nagradil.

Dvojčka: nedelja, 8. junij

Nasvet: Zaupajte ponudbam in takoj, ko se te pojavijo, izkoristite priložnosti, četudi če se zdijo predobre, da bi bile resnične.

Jupiter rad preseneča, Merkur v raku pa bo pripravil pogoje za uspeh, ki si ga zaslužite.

FOTO: Gettyimages

Rak: ponedeljek, 9. junij

Nasvet: Osvobodite se bremen preteklosti in začnite verjeti, da se vse dogaja za vaše najvišje dobro.

Prepustite se sreči, ki vas že obdaja.

Lev: petek, 6. junij

Nasvet: Vlagajte v poklicni uspeh in bodite posebej pozorni na 6. junij.

Venera v biku bo spodbudila področje kariere, javnega priznanja in financ, vse to lahko vam prinese večje uspehe na poslovnem področju.

FOTO: Gettyimages

Devica: petek, 6. junij

Nasvet: Vzemite si čas za užitke! Venera v biku osvetljuje vaše področje sreče.

Sledite srcu in intuiciji ter za spremembo postavite sebe na prvo mesto.

Tehtnica: sreda, 25. junij

Nasvet: Čas bo izjemno ugoden za nove začetke in osebni razvoj.

V prihodnjih tednih, sploh pa na omenjeni dan, se lahko zgodi sprememba v karieri, ki vas bo usmerila k vašemu življenjskemu poslanstvu.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Škorpijon: četrtek, 26. junij

Nasvet: Merkur v levu vam bo odprl vrata za napredovanje: za novo službo ali višji položaj. Verjemite vase in v svoj potencial.

Če ste doslej iskali ravnovesje med varnostjo in tveganjem, je zdaj čas za pogumen korak v prihodnost.

Strelec: četrtek, 26. junij

Nasvet: Priznajte si, da ste v procesu globoke transformacije, ki se začne z 9. junijem, ko Jupiter preide v raka.

To bo začetek vznemirljivega obdobja širitve, razvoja in življenjskih sprememb.

Kozorog: petek, 6. junij

Nasvet: Izstopite iz rutine in opazujte, kaj se dogaja okoli vas. Čeprav se pogosto osredotočate na zunanji uspeh (denimo večji zaslužek), ne zamudite priložnosti za doseganje osebnih ciljev.

Poletni meseci so priložnost za romantiko, družino in prijatelje, ravno tam vas lahko najde sreča.

FOTO: Sergei Gnatiuk/Gettyimages

Vodnar: torek, 17. junij

Nasvet: Začnite vlagati v spremembe, ki si jih želite.

Razmislite o prihodnosti, nato pa poglejte v preteklost, da bi ugotovili, kaj lahko zdaj naredite drugače, da bi uresničili svoje sanje.

Ribi: ponedeljek, 9. junij

Nasvet: To bo odličen trenutek, da svojo ustvarjalnost preusmerite v večje finančno bogastvo, a tudi vaša ljubezenska zgodba lahko dobi novo poglavje.

Za samske ribe se napoveduje možnost resne zveze. Začeli boste uživati življenje, saj se bo megla preteklega leta končno razkadila.