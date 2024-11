Dajanje in prejemanje podpore

Ameriški terapevt in avtor knjižnih uspešnic o žensko-moških odnosih dr. John Gray opozarja, da ko ženska izraža osebna čustva, išče in daje podporo. Njeno kazanje čustev je znak njene pripravljenosti, da zaupa drugemu. Ob taki priložnosti se lahko moški malce prilagodi in okrepi vez zaupanja v njunem odnosu.

Ženske namreč cenijo, da drugi vedo, kdaj so nesrečne in kaj prestajajo, ter da jim ni vseeno. Moški nagonsko ne dajejo podpore, saj je, ko sami izražajo negativna čustva, ne iščejo. Ne želijo na primer, da jim ženska reče: »Razumem, da si razočaran.«

Na njihovem planetu je tovrstna podpora ponižujoča, imeli jo bodo za neprijetno in žaljivo. Moški se ocenjujejo na podlagi sposobnosti, in če jim ponujamo pomoč, ko ne prosijo zanjo, jemljejo to kot znak šibkosti, zato tudi ne želijo tolažilnih opazk. Raje se odzovimo tako, da ohranimo njihov ugled, jih spodbujamo in zaupajmo, da bodo obvladali situacijo.