Da bi lahko spremenili sebe in tudi svet okrog nas, ga moramo najprej razumeti

Ljudje za svoje težave pogosto krivimo druge ali jih pripisujemo dejavnikom iz okolja. Toda glavni vzroki naših bolezni, nezadovoljstev in problemov so v nas, pravi bioterapevt Marjan Ogorevc. Da bi spremenili svet, se moramo spremeniti mi sami. Spremeniti sebe pa je veliko težje, kot se na prvi pogled zdi.

»Da pa bi lahko spremenili sebe in posledično tudi svet okrog nas, ga moramo najprej razumeti. Šele razumevanje sveta, našega notranjega in tistega zunaj nas, odpira vrata za njegove spremembe.« Poleg tega moramo biti previdni pri vsakem delovanju, tudi v mislih in čustvih. »Ne smemo sprejeti nobene jasne negativne odločitve, na primer: Tega nikoli ne bom zmogel!, Iz tebe ne bo nikoli nič!, Zgodila se bo nesreča!, Nikoli ne boš ozdravel! in podobno. Vsaka takšna fraza je tudi že program, ki deluje v naši podzavesti in ima sposobnost, da se samodejno razvija brez naše kontrole. Lepo je živeti v iluziji, da ti lahko nekdo pripelje pomoč od zunaj. Večina ljudi ignorira ali pozablja dejstvo, da je za naš preporod in ozdravitev potrebno vztrajno in resno ter včasih tudi naporno delo na spreminjanju sebe,« poudarja.