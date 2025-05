Cvetlična polna luna bo največ sreče in uspeha prinesla tem trem znakom.

Po besedah vedskega astrologa Neeraja Dhankherja bo majska polna luna, ki bo nastopila 12. maja in se imenuje cvetlična luna, najbolj dobrohotna do rojenih v znamenju bika, dvojčkov in leva. Takole napovedi astrologa povzema Hindustan Times.

Bik

Cvetlična luna vas poziva k razmisleku o vaših čustvih. Osvetlila bo poti osebne in poklicne rasti. To bo čas, da stopite iz cone udobja in izkoristite nove priložnosti, ki se skladajo z vašimi dolgoročnimi, malo pozabljenimi cilji.

Ko bo sijala na nebu, bo tako s stališča odnosov do drugih kot z vidika odnosa do sebe jasno, kar je bilo prej megleno in lažje bo sprejemati odločitve, povezane s čustvi in osebno rastjo.

FOTO: Gettyimages

Dvojčka

V času majske polne lune boste začutili več samozavesti, zlasti na področjih, kjer so ključne komunikacija in pogajalske sposobnosti.

Cvetlična polna luna bo okrepila vašo sposobnost izražanja idej in povezovanja z drugimi, kar lahko vodi do uspešnega poklicnega in osebnega sodelovanja.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Lev

V obdobju cvetlične lune se vprašajte, kateri ranljiv del sebe se bojite pokazati. Ni vam treba biti vedno močni.

Levi boste v tem lunarnem obdobju polni energije, saj bosta poudarjeni vaša naravna karizma in ustvarjalnost. To bo popoln čas za prevzemanje pobude, vodenje projektov in izražanje vašega umetniškega talenta. Izkoristite ga!