Čustvena lakota: zakaj nas drugi ne morejo zapolniti

Če ste čustveno manj stabilni, se morate obrniti k sebi, namesto da se trudite čustveno zadovoljiti druge. Ves čas ste namreč lahko sočutna rešiteljica, ki hoče povračilo za svojo dobroto, nato pa ste razočarani, ker je ne dobite. V hlastanju po čustveni zadovoljitvi ste lahko tudi sebični - želite si, da imajo drugi čas za vas, želite si pozornosti.

Vprašati pa se morate, kaj vam manjka v sebi. Zavedati se morate, da vam nihče ne more dati tako veliko, kot potrebujete, in dokler ne predelate te lakote v sebi, boste vedno znova razočarani. Zadovoljstvo od zunaj se ne nalaga, ampak izgine, že čez pol ure nam spet nekaj manjka in si želimo, da drugi poskrbijo za naše potrebe. Preveč čustvena oseba počne stvari, za katere je ni nihče prosil, potem izstavi račun za to, ker je v njej toliko ran in praznine, ki je ne zna zapolniti sama, pravijo psihologi.

Stoodstotno čustveno zrele osebe sicer ni, na vsebine iz podzavesti vedno reagiramo čustveno, od naše čustvene zrelosti pa je odvisno, kako močno. Občutek naše notranje moči temelji na občutju lastne vrednosti, pomembnosti, svobode, pripadnosti, zaupanja, pristnosti. Pri čustveno zreli osebi je to usklajeno. Ko je v hudi čustveni stiski, denimo ob smrti bližnjega, zaniha proti čustveni občutljivosti, a se nato spet vrne na sredino. Ko pride v naporno situacijo, postavi meje brez čustvenega naboja v glasu.