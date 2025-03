Čustva in deli telesa: gripa je izraz ranljivosti, klecanja pred negotovostjo

Inna Segal, zdravilka in raziskovalka energijske medicine, je spoznala, da vsak del telesa shranjuje določena čustva, misli, spomine, energije in izkušnje, odvisno od njegove energije. Vloga očesa je na primer, da vidi, če imamo težave z očmi, pa nečesa nočemo videti. K težavam imunskega sistema pripomorejo negotovost, notranji konflikti, zanemarjanje sebe, stres, občutek, da smo pod pritiskom, ogroženi, manipulirani, nezaščiteni. Drugim dovolimo, da nas izkoriščajo, in ne znamo reči ne. Nalagamo si preveč, zdi se nam, da se naprezamo, a ne dosežemo želenega.

Pljuča so po njenih uvidih povezana z žalostjo, hrepenenjem, hudo tesnobo in potlačenostjo, če težko izrazimo svoje mnenje ali se postavimo zase, postavljamo druge na prvo mesto in se pretirano ženemo, tako da ostanemo brez sape. Podpremo jih z oranžno svetlobo. Prehlad povezuje s preveč obveznostmi, delom, pritiski, zaradi česar nočemo popustiti tempa, z zgaranostjo in izmučenostjo, ob čemer si telo želi počitek.

Gripa je izraz ranljivosti, utrujenosti in krhkosti, klecanja pred negotovostjo, ki nas obdaja. Počutimo se necenjene in imamo občutek, da nismo kos težkim bremenom. V nas sta zmeda in kaos in potrebujemo popoln odklop. Tudi vročino povezuje z nemirom in izčrpanostjo, ker prevzemamo preveč odgovornosti. »Nekaj nas je vrglo iz ravnovesja, spodkopava nas, da gorimo od jeze. Delati pa moramo tudi na prepričanju, da se določene situacije ne rešujejo pošteno,« pravi.