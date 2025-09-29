Čudežne ozdravitve je treba pripisati spremembam zavesti

V vesolju velja načelo: Tako kot zgoraj, tako spodaj. Hkrati raziskovalci in guruji pravijo, da je vesolje ogromen hologram.

Hologram je tridimenzionalna fotografija, narejena s pomočjo laserja. Drugače kot pri navadnih fotografijah vsebuje vsak del holograma celotno informacijo celote. V holografskem vesolju se čas in prostor spremenita. Stvarnost se predstavlja v obliki superholograma, pri katerem dimenzije preteklosti, sedanjosti in bodočnosti obstajajo istočasno.

Nov način gledanja na vesolje omogoča razlago skrivnostnih fenomenov, kot so telepatija, obsmrtne izkušnje, 'lucidne' sanje in čudežne ozdravitve. Nevrofiziolog Karl Pribram verjame, da so možgani svoj hologram. Njegova teorija pojasnjuje, kako lahko shranijo tako veliko spominov na tako majhnem prostoru. Verjame, da naši spomini niso kodirani v nevronih ali manjših skupinah nevronov, temveč v vzorcih živčnih impulzov, ki delujejo po celotnih možganih na enak način, kot vzorci laserske svetlobe delujejo po celotni površini filma, ki vsebuje holografsko sliko.

Osupljiva kapaciteta shranjevanja informacij

Ugotovljeno je bilo, da hologrami lahko vsebujejo osupljivo kapaciteto shranjevanja informacij. En kubični centimeter filma lahko shrani 10 bilijonov bitov informacij.

Našo sposobnost hitro pridobiti informacijo iz ogromnega skladišča spominov lahko pojasnimo, če možgani delujejo po holografskih načelih. Posamezni možgani so nato del večjega univerzalnega holograma, kjer je vse združeno.

Tudi človeško telo je zgrajeno na osnovi holografskega polja. Vsaka celica vsebuje informacijo, ki zadošča za tvorbo celotnega organizma. Eksperimentalno je bilo dokazano, da se tak hologram pojavi, preden se rodimo, in določa razvoj fizičnega telesa.

Tudi razumevanje procesa zdravljenja se spremeni s holografskim modelom. Ko sprejmemo fizično strukturo telesa kot holografsko projekcijo zavesti, postane pomembno, da je vsak od nas odgovoren za svoje zdravje. Čudežne ozdravitve je treba pripisati spremembam v zavesti, ki sprožijo spremembe v hologramu telesa.