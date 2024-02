Čiščenje karme in družinskih matric

Živimo v izjemno pomembnem obdobju velikih galaktičnih sprememb, ki vplivajo na nadaljnji razvoj človeštva. O tem času so govorili že stari Maji, ki so s koncem svojega koledarja nakazali, da se zaključuje neki ciklus. Premike lahko čutimo tudi mi, saj je Zemlja v močnem fotonskem pasu, ki pospešuje prehod na višje dimenzije in vpliva na Schummanovo resonanco. To v naših telesih povzroča različne neobičajne simptome, predvsem potrebo po usklajevanju s povišanimi vibracijami in čiščenju vsega starega, kar vam ne služi več, še najbolj karme in strahu. Hkrati se spreminjajo časovne linije – dogodki, ki naj bi se predvidoma odvili, se spremenijo, saj je svetloba na našem planetu že tako močna, da lahko ustavi temo in na energijskem nivoju spremeni načrtovane negativne dogodke. Druga posledica je veliko čiščenja in spremembe, ko se dviga vibracija planeta in človeštva ter prihajamo v zlato dobo, dobo vodnarja.

Svet se spreminja. In mi z njim. FOTO: Mirsad Sarajlic/Getty Images

Dvignimo zavest

Ko planet dviguje vibracijo, se sprošča karma. Potlačene vsebine, s katerimi se nismo hoteli ukvarjati, prihajajo na plan, da bi jih razrešili, čistijo se družinske matrice … Vsi ti procesi se pospešeno odvijajo za dviganje zavesti, da se bo človeštvo pridružilo Zemlji v prehodu v novo dimenzijo. Vse to se je v zgodovini že dogajalo, tudi na Atlantidi je galaktična federacija poskušala prestaviti človeštvo na višjo raven, a je prišlo do zlorab, ker so se igrali boga, eksperimentirali s človeškim DNK in želeli ustvariti novo vesolje. Zato je bila atlantidska civilizacija uničena, kot se je podobno zgodilo že večkrat prej, medtem ko zdaj galaktična skupnost ne želi več, da ta veliki eksperiment na planetu Zemlja, kot nas dojemajo, ne bi uspel. Zato je vse usmerjeno k temu, da dvignemo zavest in se premaknemo 'v višji letnik evolucije'. Zemlja je edini planet, naseljen z bitji s svobodno voljo. Čeprav pridemo sem s svojimi nalogami in dogovori na ravni duše, imamo še vedno možnost samovoljnih odločitev, tudi takih, ki lahko uničijo planet. In ker vesoljna skupnost tega scenarija ne dopušča več, prihaja na Zemljo vse več svetlobe, da prebije matrico, v katero smo ujeti, in nam pomaga na poti iz zasužnjenosti, materialnosti in tretje dimenzije, kar podpira tema.

Dogodki, ki naj bi se predvidoma odvili, se spremenijo, saj je svetloba na našem planetu že tako močna, da lahko ustavi temo in na energijskem nivoju spremeni načrtovane negativne dogodke.

Vedno več ljudi v regresiji spoznava, da so se kot duše v tem času inkarnirali z drugih planetov prav zato, da bi pomagali Zemlji in njenim prebivalcem dvigovati vibracijo s svojo svetlobo. Kvantno hipnotično zdravljenje poteka v razširjenem stanju zavesti, hipnozi, v kateri nam mentalna sproščenost omogoča dostop do tovrstnih informacij. A kljub temu ne moremo nikogar prisiliti, naj se premakne naprej. Tistih, ki želijo ostati v tretji dimenziji, ne moremo prisiliti v spremembo.