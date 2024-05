Čiščenje avre: najlažje jo boste očistili s kopeljo s sodo bikarbono in soljo

Svetovno znana zdravilka Barbara Ann Brennan pravi, da moramo svoje energijsko telo negovati tako kot fizično, saj se sicer v avričnem polju kopiči in zastaja temna energija. To se zgodi, ko doživljate negativna čustva, ste v stresu, izčrpani, utrujeni ali pod negativnim vplivom drugih.

Imate bolečine v glavi in mišicah? Ste lenobni, razdraženi, utrujeni? Ste se zredili? Vse to so znaki, da je treba očistiti polje. Lahko v ne prevroči vodi raztopite sodo bikarbono in sol, pol kilograma vsake. Mešanica bo posrkala pridobljeno negativno energijo in nizke vibracije.

Dvajset minut se namakajte, potem pa za 20 minut lezite na sonce. Uporabite paličico žajblja, cedre ali obe skupaj za prekajevanje polja. Dim naj preplavi vaše avrično polje in odstrani »umazanijo« na prostem ali pred odprtim oknom. Primite čist kremenčev kristal, ugotovite, kje v polju so nizke vibracije, in jih usmerite vanj s svojo voljo.

Morate biti zbrani

Delovalo bo, če boste odmislili vse drugo in boste zbrani. Ko vam misli odtavajo, se zdravljenje prekine in negativne energije se vrnejo v vaše polje. Na koncu očistite kristal. Nosite obleke iz naravnih vlaken ali mešanih, izogibajte se sintetičnim (akril, poliester, najlon), saj motijo naravni pretok energije v telesu.

Tak primer so najlonske nogavice, ki ustavljajo pretok - če se le da, kupujte svilene. Pazljivost velja tudi pri nakitu drugih ljudi, katerih energija se ne ujema z vašo. Neujemanje lahko spodbudi celo bolezen, zato kos nakita, ki ga dobite ali podedujete, en teden namakajte v slani vodi, če se da, ga postavite tudi na sonce.