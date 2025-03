Četrta hiša v horoskopu: vaš dom, duša in družinske korenine

Četrta hiša v astrološki karti predstavlja naše psihološke temelje, podzavest, dušo. Povezana je s predniki, domom, nepremičninami, domovino, kaže naš grob, družino, obdobje pred rojstvom, priimek in očeta v tradicionalni astrologiji. Če je v njej Sonce, se oče kaže kot pomemben temelj družine, tisti, ki nudi varnost. Velikokrat to naznanja plemenite korenine, pomembne prednike in dominanco enega od staršev v domu, najpogosteje je to oče. Naša samozavest se potrjuje z našim domom, v katerega pogosto veliko vložimo. Smo globoko samozavestni, rojeni z dostojanstvom, velikokrat se v otroštvu vse...