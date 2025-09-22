Če ste rojeni v teh treh mesecih, vam je po kitajski astrologiji bogastvo skoraj usojeno

Po kitajski astrologiji mesec rojstva po lunarnem koledarju razkriva prirojene lastnosti, ki človeka vodijo do materialnega uspeha. Verjame se, da imajo tisti, ki so rojeni v treh posebnih lunarnih mesecih, naravno sposobnost prepoznati in izkoristiti poslovne priložnosti, kar jim prinaša pomembne finančne nagrade.

8. lunarni mesec (23. avgust – 23. september)

Ljudje, rojeni v osmem mesecu lunarnega koledarja, pogosto veljajo za poslovne genije, ki hitro opazijo in izkoristijo priložnosti. Pripadniki tega obdobja imajo navadno podjetniški duh in se zlahka znajdejo kot vodje v lastnih projektih. V kitajski astrologiji je osmi mesec povezan tudi z znamenjem Ovce oziroma Koze, živali, ki je povezana z blagostanjem in udobjem, zato se njihovi finančni sreči pripisuje še večji pomen.

12. lunarni mesec (22. december – 21. januar)

Čeprav so introvertirani, imajo ljudje, rojeni v dvanajstem mesecu, izjemno motivacijo, ko gre za denarne cilje. Disciplina in odnos »plan, plan, akcija« jih delata odlične zbiralce bogastva. V zahodni astrologiji so to pogosto Kozorogi, katerih predanost, strateško razmišljanje in vztrajnost vedno na koncu obrodijo sadove v obliki finančnega napredka.

1. lunarni mesec (21. januar – 20. februar)

Prvorojeni v lunarnem ciklu se odlikujejo po močnem pionirskem duhu in pripravljenosti, da se podajo v neznano. Ta pozitivna energija in odprtost za nove pobude pogosto vodita do izjemnih dosežkov tako v karieri kot v osebnem razvoju. V mnogih kulturah začetek novega lunarnega leta simbolizira nove priložnosti, zato tisti, rojeni v tem obdobju, privlačijo blagostanje in uspeh.