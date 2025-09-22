  • Delo d.o.o.
Če ste rojeni v teh treh mesecih, vam je po kitajski astrologiji bogastvo skoraj usojeno

Verjame se, da imajo tisti, ki so rojeni v treh posebnih lunarnih mesecih, naravno sposobnost prepoznati in izkoristiti poslovne priložnosti, kar jim prinaša pomembne finančne nagrade.
FOTO: Peopleimages Getty Images
FOTO: Peopleimages Getty Images
S. N.
 22. 9. 2025 | 06:00
A+A-

Po kitajski astrologiji mesec rojstva po lunarnem koledarju razkriva prirojene lastnosti, ki človeka vodijo do materialnega uspeha. Verjame se, da imajo tisti, ki so rojeni v treh posebnih lunarnih mesecih, naravno sposobnost prepoznati in izkoristiti poslovne priložnosti, kar jim prinaša pomembne finančne nagrade.

8. lunarni mesec (23. avgust – 23. september)

Ljudje, rojeni v osmem mesecu lunarnega koledarja, pogosto veljajo za poslovne genije, ki hitro opazijo in izkoristijo priložnosti. Pripadniki tega obdobja imajo navadno podjetniški duh in se zlahka znajdejo kot vodje v lastnih projektih. V kitajski astrologiji je osmi mesec povezan tudi z znamenjem Ovce oziroma Koze, živali, ki je povezana z blagostanjem in udobjem, zato se njihovi finančni sreči pripisuje še večji pomen.

12. lunarni mesec (22. december – 21. januar)

Čeprav so introvertirani, imajo ljudje, rojeni v dvanajstem mesecu, izjemno motivacijo, ko gre za denarne cilje. Disciplina in odnos »plan, plan, akcija« jih delata odlične zbiralce bogastva. V zahodni astrologiji so to pogosto Kozorogi, katerih predanost, strateško razmišljanje in vztrajnost vedno na koncu obrodijo sadove v obliki finančnega napredka.

1. lunarni mesec (21. januar – 20. februar)

Prvorojeni v lunarnem ciklu se odlikujejo po močnem pionirskem duhu in pripravljenosti, da se podajo v neznano. Ta pozitivna energija in odprtost za nove pobude pogosto vodita do izjemnih dosežkov tako v karieri kot v osebnem razvoju. V mnogih kulturah začetek novega lunarnega leta simbolizira nove priložnosti, zato tisti, rojeni v tem obdobju, privlačijo blagostanje in uspeh.

Vsaka od teh astroloških projekcij je približna, a nedvomno lahko mesec rojstva služi kot vodilo pri prepoznavanju lastnih potencialov. Tudi če niste rojeni v teh treh mesecih, imate še vedno ključno vlogo pri svoji usodi. Vaš trud, načrti in vztrajnost so nenadomestljivi.

 

08:15
Novice  |  Slovenija
NA BREZJAH

Rupar zadevo vzel v svoje roke! Poglejte, kaj je storil z medvedkom Tine Gaber Golob (VIDEO)

Plišastega kužka Zlatka je soproga premierja Tina Gaber Golob odpeljala v Rim, kjer ga je blagoslovil papež Leon XIV, nato je končal v vitrini na Brezjah.
22. 9. 2025 | 08:15
08:06
Kronika  |  Doma
NESREČA V GORAH

Na območju Ponce pohodnici (68) spodrsnilo, padla v globino in na kraju umrla (FOTO)

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.
22. 9. 2025 | 08:06
08:01
Novice  |  Slovenija
SREČANJE KATOLIŠKE MLADINE

V Stični mlade nagovoril Martin Golob (FOTO)

44. srečanje katoliške mladine Stična mladih. Družilo se je 5500 udeležencev iz vse Slovenije
Drago Perko22. 9. 2025 | 08:01
07:55
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 07:55
07:35
Šport  |  Tekme
1. SNL

Olimpija tone vse globlje

Bravo je v 9. kolu 1. SNL še zasolil rane bledim zeleno-belim. Martin Pečar je že v prvem polčasu uprizoril zasuk v Stožicah.
Peter Zalokar22. 9. 2025 | 07:35
06:46
Kronika  |  Doma
TRČENJE

V Mirni Peči tragedija: 23-letnica trčila v 88-letnika, ki je umrl v bolnišnici

Zgodilo se je v nedeljo pb 18.43.
22. 9. 2025 | 06:46

