Če ste rojeni na ta datum in v tem mesecu, nikoli ne boste revni

Astrologija trdi, da ljudje, rojeni januarja, marca, aprila, julija in novembra, na datume 1, 5, 8, 10, 14, 17, 26 in 30, nikoli ne bodo revni. Osebe, rojene v teh obdobjih, se pogosto odlikujejo z velikimi delovnimi sposobnostmi, odločnostjo in srečo v poslovnih podvigih, kar jim omogoča, da skozi življenje ohranjajo finančno stabilnost. Prav tako napovedujejo, da bodo te osebe imele srečo pri poslovnih naložbah, dedovanju ali celo nepričakovanih virih dohodka.

Astrologija že od nekdaj povezuje posameznikovo rojstvo z vplivom planetov in nebesnih teles, ki naj bi določali osebnostne lastnosti, življenjsko pot in celo finančno stanje. Nekateri astrološki pristopi trdijo, da imajo določeni meseci in datumi rojstva poseben pomen, saj prinašajo srečo, uspeh ali specifične značajske lastnosti. Po astroloških prepričanjih kombinacija ugodnih planetarnih vplivov in srečnih datumov omogoča ljudem več priložnosti za finančni uspeh. Nekateri astrološki dejavniki, ki vplivajo na bogastvo, so: močan položaj Jupitra (planet obilja in sreče); povezanost Venere (planet denarja in užitkov) s hišami bogastva v natalni karti ter godne konstelacije Saturna, ki prinašajo trdo delo in dolgoročno stabilnost.

Kombinacija ugodnih astroloških vplivov in srečnih datumov pomeni, da bodo tisti, ki so rojeni v teh mesecih in na te datume, imeli v življenju priložnosti, ki jih ščitijo pred finančnimi težavami, ter jim omogočajo stabilno in uspešno življenje.