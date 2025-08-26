MAGIČNI POMOČNIK

Če si želite ljubimca, ga lahko takole pritegnete v svoje življenje

Ne bodite nestrpni in ne preverjajte, kdaj se bo kaj zgodilo.
Če ne boste verjeli v pomočnika, se ne bo zgodilo nič.
Če ne boste verjeli v pomočnika, se ne bo zgodilo nič.

M. B. Z.
26.08.2025
Če si želite pritegniti novega ljubimca, ustvarite magičnega energijskega pomočnika, tako da si ga čim bolj natančno predstavljate kot entiteto. Dajte mu nalogo, naj ga poišče in pripelje v vaše življenje, vizualno ga oblikujte po tipu moškega, ki vam je všeč, in mu dajte časovni okvir izpolnitve. Imenujte ga Ljubimec ali kaj podobnega. Čim več podrobnosti boste dodali in čim bolj natančno si ga boste predstavljali in določili pravila, več energije in moči boste vnesli vanj. Nato naj gre ven v svet in vam pripelje idealnega moškega. Spustite ga in počakajte. Če bo res učinkovit in bo prihajalo več moških, enostavno razpustite pomočnika in ustavite proces.

Če želite pritegniti določenega moškega, nekdanjega partnerja ali nekoga, ki ga poznate, se zadeve lotite drugače. Pošljite mu npr. »Strast«. To je lahko privlačna, zapeljiva, napol gola ženska, ki vam je podobna in ga bo spominjala na vas, ga zapeljala in mu ne bo šla iz glave, da vas bo poiskal. Naročite ji npr., naj ga spodbudi, da vas bo poklical. Pri tem bodite etični in ne manipulirajte z ljudmi proti njihovi volji – ne razdirajte zvez drugih, saj se lahko to obrne proti vam.

Predvsem če ustvarite več pomočnikov, je nujno, da imate vajeti v svojih rokah. Če ne boste ohranjali reda, se lahko hitro spremenijo v trop podivjanih opic, ki počnejo nenadzorovane reči. Vi ste šef, določate pravila, delite naloge in spremljate razvoj dogodkov. Nadzor ohranjate tudi z dnevnim ali tedenskim ritualom (odvisno, ali gre za manjšo nalogo ali kaj bolj splošnega, kot je pomočnik varuh ali pomočnik, ki ohranja vaše zdravje).

Ko je njihova naloga končana, jih razpustite ali jim določite novo. FOTO: Inarik/Getty Images
V ritualu za priklic uporabljajte isti obrazec: »Strast, pridi k meni! Strast, pridi takoj! Vsa moč je v mojih rokah in hočem, da prideš!« Predstavljate si svojega pomočnika pred sabo. Ne ukazujte mu grobo, samo dajte mu jasna navodila. Ni vaš suženj, zato ravnajte z njim spoštljivo. Predstavljajte si, da ste vodja oddelka v službi in govorite s podrejenim. Ne ponižujete ga, ste pa odločni in imate avtoriteto. Pričakujete, da bo šel in opravil svojo nalogo. Kar boste pričakovali, se bo zgodilo. V tem je ključ. Če ne boste verjeli v pomočnika, se ne bo zgodilo nič. Vi ste vodja, vi odločate! Vi in vaša prepričanja.

Ko jasno ponovite nalogo, ki naj jo opravi, zaključite ritual z besedami: »To si zaslužim, sprejemam in pričakujem. Pojdi in mi to prinesi. Moje je!« Lahko si zamislite tudi drugačen obrazec za priklic in odjavo, a mora vsebovati ime pomočnika, morate mu dati vedeti, da ste glavni in kaj je njegova naloga.

Ko ga/jih spustite v svet, ne bodite nestrpni. Ne preverjajte, kdaj se bo kaj zgodilo. Sprostite se, kot da veste, da je to že v teku in vam ni treba skrbeti. Nalogo ste predali podrejenim, naj opravijo, za kar ste jih ustvarili. Ne dvomite, da se bo zgodilo, zato se ne obremenjujete.

Ko je njihova naloga končana, jih razpustite ali jim določite novo nalogo. Ko se bodo stvari začele spreminjati, bodite hvaležni in se jim le zahvalite za opravljeno delo.

Več iz te teme:

magični pomočnik pomoč energija duhovnost ljubezen

