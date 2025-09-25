Bogastvo, revščina, vse rase in vere: »Vse, kar ti življenje prinese, si izbral sam«

Življenje na Zemlji je šola: da jo zaključiš, moraš izkusiti vse oblike bivanja, vedeti, kako je biti vse, kar obstaja. Kako bi lahko sicer razumeli življenje, če ne bi spoznali vseh njegovih oblik? Moraš biti reven in bogat, živeti na vsaki celini, biti vsake rase in vere, izkusiti moraš obe strani vsake morebitne situacije, preigrati vsak način življenja, razmišljanja in bivanja. Glavni razlog reinkarnacije je namreč učenje, da ne sodiš in nimaš predsodkov, ker poznaš vse z vseh zornih kotov.

Kadar obtičimo, se sprašujemo: »Zakaj se mi to dogaja?«

Vsi smo v isti šoli, a na različnih stopnjah. Vsi imamo isti cilj – naučiti se lekcije in diplomirati, da se lahko vrnemo k izviru, stvarniku. Če imamo predsodke, se drugič vrnemo v vlogi tistega, proti kateremu jih gojimo.

Kadar obtičimo, se sprašujemo: »Zakaj se mi to dogaja?« Odgovor je: »Preden si prišel v telo, si se strinjal s tem, da se ti bo to zgodilo. Vse je lekcija, zastavljena tako, da se boš kaj naučil iz izkušnje. Če se ne naučiš lekcije, ti bo ostala za drugič, lahko v težji obliki. Nobene časovne omejitve ni, na voljo imaš vso večnost. Toda zakaj bi se vračal, če lahko to razrešiš zdaj?«