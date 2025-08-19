Bodimo dobri ljudje, poskrbimo, da ne nihamo in ne zapadamo v jezo

V trenutno razdvojenem svetu je izziv živeti celostno. Odvija se kolektivno čiščenje, da bi prišli na višjo raven, tako intenzivno je, da bi nezdravi deli nas in družbe počasi odpadli in bi ozavestili celotno sliko. Podobno, kot če treseš smreko, da bi odvrgla zajedavce, stare veje in posušene iglice.

Dreves, ki so se tega že rešila, ni treba več močno stresati, če imajo še veliko balasta, se jih trese močneje. Vodjem in moči avtoritete zaupamo ali se odmikamo od njih. V zgodovini so se začele velike spremembe vedno, ko se je začel del ljudi odmikati od celote. To so bili pogosto tisti na višji ravni, pridružilo se jim je več privržencev, dokler niso postali večina. Zato je najbolj smiselno delati na sebi, rasti, širiti svoje znanje in energijo ljubezni. Kajti z več ljudmi boš delil to vibracijo, več se jih bo začelo zavedati, da je takšno življenje mogoče.

Okrepite intuicijo

Zato poskrbimo, da ne nihamo, ne zapadamo v jezo, nismo v strahu, ne reagiramo negativno na novice – uredimo svoj svet, nato smo prijazni z drugimi in smo dobri ljudje. S tem namreč širimo vedenje, da je to mogoče, z zgledom ljubezni, ki je najmočnejša energija na planetu. Ne gre za to, da se očistimo negativnih čustev, ampak se jih naučimo uravnavati, izražati ob primernem času in prostoru na pravi način.

Da to izmojstrimo, moramo redno delati na sebi, okrepiti intuicijo, razumeti čustva, jim dovoliti, da so v določenem trenutku z nami, a se ne odzivamo nanje oz. jih predelamo.