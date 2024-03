Betelgeza iz ozvezdja Orion

Betelgeza je še ena v nizu največjih zvezd oziroma zvezda prve magnitude. Leta 2000 je bila na 28. stopinji in 45 minut zodiakalnega znamenja dvojčkov. Je živo rdeče oranžna spremenljiva zvezda uspeha in moči. Ker gre za desno roko, desno ramo Oriona, predstavlja tisto, kar je jasno in močno. Nakazuje talente in sposobnosti, učinkovitost. Prinaša vojno zmago, napredovanje, bogastvo. Povezujemo jo s športnimi uspehi, prinaša zmage in večno slavo. V negativnih povezavah predstavlja možnost, da vate udari strela ali celo verjetnost uboja. Povezujejo jo z New Yorkom, še najbolj z Manhattnom.

Ker je iz ozvezdja Oriona, lepega velikanskega lovca, lahko prinaša tudi velike, a ne nujno srečne ljubezni, velike dosežke in uspehe, a tudi padce zaradi ljubosumja, samohvale in groženj tistim, ki so nam dali priložnost. Po eni strani nosi to ozvezdje lepoto, privlačnost, sposobnost, velike ljudi, po drugi tudi krepke preizkušnje in nujnost vsaj malo ponižnosti, da se usoda ne bi premočno z nami poigrala.

Charlie Sheen ima Jupiter v konjunkciji z Betelgezo v 2. hiši, Jupiter je vladar 8., nakazuje, da s svojim talentom lahko pridobi materialno bogastvo in uspeh. Ker je Jupiter v opoziciji z Luno, lahko to preobilje vsaj delno škodi njegovi psihični stabilnosti. Dolly Parton ima severni lunin vozel v 10. hiši na Betelgezi, harmonično vezan na Luno in Jupiter, tako prihaja iz preprostih razmer, a jo življenje podpre pri poslovnih ambicijah in z delom, trudom in talentom postane popularna, deležna odpore in navdušenja.

Paul MaCartney ima Sonce v konjunkciji z omenjeno zvezdo v 10. hiši, še v konjunkciji z Jupitrom, tako vidimo hiter in strm uspeh zaradi talentov, dela, volje. Ker je Sonce vladar 11. hiše, tudi hitro družbeno prepoznavnost in sprejetost.

Ta velika zvezda torej dvigne človeka, a se ne sme preveč napihniti in mora ostati vsaj malo človeški, ranljiv in ponižen, da ne umre prezgodaj ali si nakoplje večjih zdravstvenih težav.