Baba Vanga: ti astrološki znaki imajo največ sreče (a le pod enim pogojem)

Slavna bolgarska prerokinja je med drugim izpostavila tudi največje srečneže zodiaka.
Fotografija: FOTO: Youtube
26.08.2025 ob 06:00
26.08.2025 ob 06:00

Baba Vanga je trdila, da je nekaterim astrološkim znamenjem usoda posebej naklonjena, vendar le, če ne glede na vse ostanejo zvesti splošnim zakonitostim dobrega, spoštovanja in duhovne čistosti.

Pod tem pogojem jih tudi, kadar se soočajo z izzivi, nevidna sila potiska naprej, jim pomaga iz zadrege ter jim odpira vrata, ki drugim ostajajo zaprta.

To so po njenih besedah največji srečneži zodiaka:

Bik

Rojeni v tem znaku so znani po vztrajnosti, stabilnosti, dejstvu, da z nogami trdno stojijo na tleh in vztrajno stopajo proti zadanemu cilju.

Družina je zanje na prvem mestu in pripravljeni so storiti vse, da bi svojim bližnjim zagotovili varnost ter blagostanje.

Njihovi največji težavi sta trma in nepripravljenost sklepati kompromise, kar lahko kljub sreči, ki jih spremlja, njihovo življenje zaplete.

Lev

Levom vlada Sonce in ni čudno, da so v očeh drugih pogosto prepoznani kot veliki ljubljenci usode.

Redkokateri pripadnik tega znamenja na življenjski poti zaide, levi skoraj vedno najdejo način za uspeh.

Kljub temu je baba Vanga opozorila, da lahko njihova nagnjenost k samoobčudovanju in prepričanje, da so središče sveta, resno ogrozi odnose z najbližjimi.

Nasvet je preprost: ne letajte previsoko, saj padec z višine lahko zelo boli.

Škorpijon

Na prvi pogled škorpijoni delujejo hladno in zadržano. Zdi se, kot da niso pretirano čustveni in so se tudi za najmanjšo žalitev pripravljeni maščevati.

V resnici so izjemno občutljivi in ranljivi, a te lastnosti skrbno skrivajo, saj nanje gledajo kot na znak šibkosti. Njihova moč je v odločnosti: ko si nekaj zadajo, le redko odnehajo.

Prav ta odločnost jih pogosto vodi do uspeha.

Riba

Ribe so nežne, sanjave in sočutne. Ljudem, ki jih obdajajo, so vedno pripravljene ponuditi ljubezen in razumevanje. Morda imajo ravno zato srečo, da zlahka najdejo podporo in pomoč pri uresničevanju največjih želja.

Kljub temu jih občasna nagnjenost k površnosti in neodgovornosti vodi v prehodne krize in izgube, opozarja portal Žena.rs.

Več iz te teme:

baba Vanga horoskop astrološki znaki značaj

