Baba Vanga napovedala vojno med Iranom in Izraelom? Tako pravi prerokba

Baba Vanga, slepa mističarka iz Bolgarije, ki je umrla leta 1996, se še vedno pogosto znajde v središču pozornosti, posebno kadar se svetovni dogodki začnejo nevarno zapletati.

Številni njeni privrženci verjamejo, da je napovedala več ključnih zgodovinskih prelomnic, njene prerokbe pa se redno pojavljajo v povezavi z aktualnimi krizami. Tokrat se znova govori o njeni domnevni napovedi za leto 2025 – in ta ni nič kaj spodbudna.

Napovedala vojno med Iranom in Izraelom?

Po navedbah njenih privržencev naj bi Vanga pred desetletji napovedala izbruh velike vojne, ki bi se razvila v Tretjo svetovno vojno. Omenila naj bi spopad med Vzhodom in Zahodom, ki naj bi se začel po padcu Sirije – vojna pa naj bi izbruhnila spomladi. V enem od zapisanih povzetkov njenih besed naj bi dodala, da bo prav ta »vojna na Vzhodu uničila Zahod«.

Zaradi zaostrenih razmer in napetosti med Iranom in Izraelom je ta prerokba v zadnjih dneh ponovno prišla v ospredje. FOTO: Atta Kenare Afp

Zaradi zaostrenih razmer in napetosti med Iranom in Izraelom je ta prerokba v zadnjih dneh ponovno prišla v ospredje. Čeprav ni dokazov, da je prerokba resnično prišla iz njenih ust, jo mnogi povezujejo z aktualnim dogajanjem.

Prerokbe za leto 2025: od vojne do vesoljcev in telepatije

Vanga naj bi za leto 2025 napovedala še druge neobičajne dogodke. Med njimi naj bi bil tudi prvi stik človeštva z nezemeljskimi bitji. Poleg tega naj bi se začel razcvet telepatije – duševnega prenosa misli – kar naj bi korenito spremenilo način, kako ljudje komuniciramo.

Čeprav za te trditve ni nobenih znanstvenih dokazov, še naprej burijo domišljijo in zanimanje med ljubitelji prerokb in nadnaravnega.

Ali so se njene prerokbe kdaj uresničile?

Njeni podporniki pogosto omenjajo nekaj primerov, ki naj bi potrjevali njeno jasnovidnost. Med njimi je napoved, da bo ZDA nekoč vodil temnopolti predsednik – prerokba, ki jo je izrekla še pred političnim vzponom Baracka Obame. Prav tako naj bi že leta 1989 govorila o »jeklenih pticah«, ki bodo zadele ameriške simbole – mnogi so v tem videli napoved terorističnih napadov 11. septembra 2001. Povezavo naj bi kazala tudi omemba imena »Bush«, kar naj bi se nanašalo na takratnega predsednika Georgea W. Busha.

Vango povezujejo še z napovedmi o brexitu, cunamiju leta 2004 in smrti princese Diane.

Veliko njenih napovedi se tudi ni uresničilo. FOTO: Youtube

Prerokbe brez trdnih dokazov

Pomembno je poudariti, da Baba Vanga svojih prerokb nikoli ni zapisovala sama. Vse, kar danes vemo o njenih napovedih, izvira iz ustnih pričevanj njenih znancev, obiskovalcev in intervjujev. Zaradi tega njihova verodostojnost ostaja vprašljiva.

Veliko njenih napovedi se tudi ni uresničilo. Med drugim je Vanga nekoč trdila, da bo Tretja svetovna vojna potekala med letoma 2010 in 2014, kar se ni zgodilo. Prav tako je napovedala prihod vesoljcev leta 2023 in začetek medgalaktične vojne – do tega ni prišlo. Ena od njenih drugih napačnih napovedi je bila tudi jedrska katastrofa v Aziji, ki bi naj onesnažila celoten kontinent.

Mit, legenda ali resnična prerokinja?

Kljub dvomom in številnim spodletelim napovedim zanimanje za delo Babe Vange ne pojenja. Nekateri v njenih besedah iščejo vzporednice z današnjimi izzivi in dogodki, drugi pa jih jemljejo kot opozorilo ali tolažbo. Ne glede na resničnost njenih napovedi pa je Baba Vanga nedvomno postala del sodobne mistike in popkulture – kot simbol negotovosti prihodnosti in večnega vprašanja: kaj nas še čaka?