Baba Vanga je verjela, da trije astrološki znaki v življenju nimajo sreče

Slepa bolgarska prerokinja Baba Vanga je menila, da tehtnice, kozorogi in raki pogosto nimajo sreče v življenju in da so zaradi tega obsojeni na trpljenje.

Tehtnica

Čeprav so tehtnice znane po svoji inteligenci, diplomatskem pristopu in miroljubnosti, je Baba Vanga verjela, da jim pogosto primanjkuje sreče. Menila je, da bi tehtnice lahko izboljšale svojo usodo, če bi postale bolj odločne, bolje premislile o svojih dejanjih in prevzele odgovornost za to, kar se jim dogaja.

Rak

Raki so pogosto pesimistični, nagnjeni k žalosti in tarnanju, kar lahko od njih oddalji celo najbližje ljudi. Baba Vanga je menila, da je to vzrok mnogih neuspehov v njihovem življenju. Svetovala jim je, naj v svoje življenje vnesejo več optimizma in razvijejo svetlejši pogled na svet, da bi lažje premagali izzive.

Kozorog

Čeprav so kozorogi pridni delavci, je njihovo življenje pogosto polno ovir, ki si jih postavljajo sami. Baba Vanga je verjela, da se sicer srečujejo s številnimi izzivi, vendar premorejo vzdržljivost, trmoglavost in odločnost, ki jim pomagajo prebroditi težke trenutke.