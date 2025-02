Baba Vanga je trdila, da to mesto v hiši prinaša denar! Ohranjajte ga vedno čistega, čez tri dni se boste kopali v bogastvu

Baba Vanga, znana prerokinja 20. stoletja, je verjela, da je energija v domu odvisna od čistoče določenih prostorov, predvsem vhodnih vrat. Menila je, da so vrata ključna za srečo in blaginjo, ter da bi morala biti vedno čista in v dobrem stanju, da bi pozitivna energija nemoteno vstopila v dom, medtem ko bi negativna bila preprečena.

Napovedi Babe Vange se pogosto navezujejo kozmične energije in astrološke vplive. Vendar pa se njeno delo in metode precej razlikujejo od tradicionalne astrologije. Medtem ko astrologija temelji na analizi položajev planetov in zvezd, je Baba Vanga večinoma veljala za jasnovidko, ki je napovedovala prihodnje dogodke na podlagi intuitivnih vizij in osebnih doživetij.

Čeprav se v njenih preroških sporočilih pogosto omenjajo naravni cikli in kozmične sile, ni dokazov, da bi sistematično uporabljala astrološke karte ali se podrobno ukvarjala s premiki planetov. V njenem primeru gre za preplet skrivnostnosti, tradicije in popularne interpretacije, kjer ljudje skušajo najti vzporednice med njenimi napovedmi in astrološkimi trendi.