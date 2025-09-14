Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?

Evropa je čez noč doživela več napetih trenutkov, ljudje pa so prepričani, da se uresničujejo napovedi dveh najbolj slavnih prerokov v zgodovini – slepe vedeževalke Babe Vange in francoskega jasnovidca Nostradamusa. Za nekatere je to le naključje, drugi pa temu pripisujejo zelo velik pomen.

Baba Vanga, bolgarska jasnovidka, je zaslovela z napovedmi smrti princese Diane, terorističnih napadov 11. septembra in celo izbruha pandemije covida-19. Že leta 1990 je napovedala celo datum lastne smrti – 11. avgust 1996, ko je pri 84 letih resnično umrla.

Tudi Nostradamus, znameniti astrolog iz 16. stoletja, je v svoji knjigi Les Prophéties opisal dogodke, ki jih mnogi povezujejo s smrtjo francoskega kralja Henrika II., Velikim požarom v Londonu in celo vzponom Adolfa Hitlerja.

In zdaj? Prerokbe obeh prerokov za leto 2025 so skrb vzbujajoče. Baba Vanga naj bi svarila pred vojno v Evropi, ki bo začetek »propada človeštva«. Njene besede: »Spomladi se bo na vzhodu začela vojna in sledila bo tretja svetovna vojna. Vzhod bo uničil Zahod,« so še posebej strašne spričo dogajanja zadnje čase. Trdila je tudi, da bo Vladimir Putin postal »gospodar sveta«, Evropa pa bo »pusta dežela«.

Napeta noč na Poljskem

Ta teden je prišlo do prvega neposrednega spopada med Rusijo in evropsko državo po letu 2022, ko je Moskva napadla Ukrajino. Poljska je ponoči sestrelila ruske kamikaze drone, ki so večkrat kršili njen zračni prostor. Oblasti so milijonom Poljakov ukazale, naj poiščejo zatočišče. Na srečo ni bilo žrtev, a več stavb je bilo poškodovanih.

FOTO: S. N.

Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da nas ta incident postavlja »najbližje odprtemu spopadu po drugi svetovni vojni«. Država je uveljavljala 4. člen Nata, ki omogoča posvetovanja zavezništva, kadar je ogrožena varnost ali ozemeljska celovitost članice.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je Putinu poslal jasno sporočilo: »Ustavite vojno v Ukrajini, nehajte ogrožati civiliste in kršiti zračni prostor. Nato je pripravljen braniti vsak centimeter svojega ozemlja.«

Nostradamusovo svarilo

Tudi Nostradamus je o Evropi zapisal mračno prerokbo: »Ko bodo narodi Evrope videli, da Anglija utrjuje svoj prestol, bodo izbruhnile krute vojne … Smrt bo prišla z neba.« Napoved danes zveni kot svarilo pred prihajajočo katastrofo.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je na platformi X zapisal, da Putin le še stopnjuje agresijo: »Daljša, kot bo šibka reakcija Zahoda, bolj agresiven bo. Ruske rakete bodo letele še dlje v Evropo.«

Ali se prerokbi res uresničujeta? Vojne napetosti naraščajo, napovedi pa zvenijo bolj srhljivo kot kdaj prej. Evropo očitno čakajo težki časi.

