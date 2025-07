Avgusta bo na vrata treh astroloških znakov potrkala preteklost

Pred vrati je mesec avgust, čas, v katerem bo na vrata rojenih v nekaterih astroloških znakih potrkala preteklost.

Prebudili se bodo že pozabljeni spomini, nedokončani odnosi bodo zahtevali zaključek, morda bo v stik z njimi stopil nekdo, na katerega so že davno pozabili.

Zakaj ravno avgusta?

Kriva bosta Merkur in Saturn. Merkur, planet komunikacije, bo počasi zaključil retrogradno fazo, Saturn pa bo retrograden v mističnih ribah, kar bo spodbujalo k poglobljenemu razmišljanju o starih lekcijah.

To pa so znaki, ki bodo pod najmočnejšim vplivom obeh.

FOTO: Dean Drobot/Shutterstock

Riba

Ribe, ne bodite presenečene, če bo v stik z vami stopila bivša ljubezen.

Če kdo zna plavati v morju nostalgije in iz tega izstopiti modrejši, ste to rojeni v tem znaku. Avgust vas bo usmeril k ponovnemu razmisleku o preteklosti. Z retrogradnim Saturnom v vašem znamenju se že nekaj časa poglobljeno ukvarjate z občutki in sami s seboj.

Merkur bo avgusta vplival na vašo sedmo hišo, hišo partnerstva, kar lahko pomeni, da se vam bo z besedami, da je razmišljala o vas, oglasila bivša ljubezen.

Lahko končno sprejmete opravičilo, ki ste ga vedno čakali, ali pa boste sami dokončno dojeli, zakaj se je odnos moral končati. Poleg tega boste večkrat sanjarili o preteklosti, obiskali rojstno mesto ali obnovili stik z družinskim članom.

Čeprav bodo občutki močni, boste nanje pripravljeni, vesolje vam ne bi namenilo izziva, če mu ne bi bili kos.

FOTO: Shutterstock

Devica

Device, vajene ste analiziranja, a tudi ve niste mogle predvideti, da bo avgust 2025 obudil poglavje iz preteklosti. A vpliv retrogradnega Merkurja v vašem znamenju je še vedno več kot opazen.

V zadnjem delu julija in prvem delu avgusta vas bo ta planet morda prisilil, da se vrnete k nedokončanim nalogam, naj gre za projekte ali odnose.

Do 28. avgusta bo veliko možnosti, da bo z vami v stik ponovno stopila stara ljubezen.

Tedaj se vprašajte, zakaj zdaj in kaj ta oseba res želi?

Pomembno bo, da boste natančno prepoznali, ali je ta stik namenjen zapiranju poglavja ali bi lahko odprl stare rane.

FOTO: Look Studio/Shutterstock

Škorpijon

Slovite po čustveni globini, skrivnostnosti in izjemnem spominu, kar vam avgusta lahko pride zelo prav. Ko se bo vrnila preteklost, boste vedeli, kako jo obvladati.

Morda bo z vami v stik stopil nekdanji sodelavec, šef s ponudbo za novo službo ali stara simpatija. Tudi prijatelj iz otroštva ali oddaljen sorodnik se lahko znova pojavi.

Ti stiki najverjetneje ne bodo dramatični, ampak vam bodo pomagali zaključiti določena poglavja. Pomembno opozorilo: ko se boste soočili s preteklostjo, boste lahko občutili naval čustev.

Skušajte ostati mirni in se ne pustite premagati nostalgiji ali starim zameram, svetuje glossy.rs.