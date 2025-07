Astrološki znaki z največjim egom

Ego je definiran kot občutek samospoštovanja ali lastne pomembnosti. Zdrava mera je dobra, a lahko je tudi prevelik. Ego nekaterih je večji od ega drugih, trije astrološki znaki pa slovijo kot tisti z največjim.

Lev

Levom vlada Sonce, zato ni presenetljivo, da rojeni v tem znaku veljajo za posameznike z največjim egom. Samozavestni in karizmatični levi imajo prirojen občutek lastne pomembnosti in stalno hrepenijo po občudovanju ter pozornosti drugih.

Dane so jim vodstvene sposobnosti in pričakujejo priznanja za svoje dosežke.

Najbolje se počutijo, kadar so v središču pozornosti in so drugim v navdih, vendar so lahko zelo zahtevni in dominantni, kar ljudem okoli njih otežuje odnose z njimi.

FOTO:Roman Kosolapov/Gettyimages

Oven

Prvo mesto med astrološkimi znaki jim poklanja tudi velik ego. Ovni imajo močan nagon po uspehu in se ne bojijo tvegati ter slediti svojim željam.

Radi imajo nadzor, zaradi česar so lahko videti sebični, prav zaradi močne želje po nadzoru in potrebe po tem, da bi vedno imeli prav, v odnosih težko sklepajo kompromise.

So zelo samozavestni, prepričani v svoje sposobnosti ter včasih delujejo pretirano samozavestno, prepotentno in arogantno.

Ovni se hranijo z izzivi in radi tvegajo, kar še dodatno krepi njihov ego. Sebično vedenje jih pogosto pripelje do konfliktov z drugimi.

FOTO: Nina Malyna/Gettyimages

Škorpijon

Vedno skrivnostni škorpijoni so znani po svoji intenzivni naravi in strasti. Imajo močno samozavest, ne bojijo se izraziti svojega mnenja in se postaviti zase. Vendar lahko zaradi velikega ega delujejo manipulativno in nadzorniško. Škorpijoni dobro vedo, kdo so, in jih ne zanima, kaj si o njih mislijo drugi.

Njihov ego je velik, po naravi so egocentrični, ne želijo biti obdani z ljudmi, ki so inteligentnejši od njih samih.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Ko spoznajo nekoga, ki je modrejši od njih, se spremenijo v manipulatorje, sploh, če začutijo, da ta oseba ogroža njihove cilje, opozarja Zadovoljna.hr.