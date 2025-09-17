  • Delo d.o.o.
Astrološki znaki z najboljšim smislom za humor

Rojeni v štirih astroloških znakih znajo druge nasmejati do solz.
M. Fl.
 17. 9. 2025 | 06:00
A+A-

Določena astrološka znamenja s svojo domiselnostjo in zabavnimi zgodbami vedno navdušijo. Vas zanima, katera sodijo v to skupino? Odgovor ima miss7.

Dvojčka

Dvojčki slovijo po ostrem umu in hitrem razmišljanju. Njihov humor je pogosto inteligenten in spontan, zaradi česar so izvrstni sogovorniki. Še tako dolgočasen trenutek znajo s svojimi šalami in sposobnostjo pripovedovanja spremeniti v nepozabno zabavo.

Obožujejo druženje, kar pomeni, da imajo vedno na zalogi sveženj zabavnih pripomb in anekdot. Znajo začutiti sogovorca in humor prilagodijo priložnosti, kar jih naredi zares prijetne in zabavne družabnike.

Naj gre za domiselno pripombo, duhovito zgodbo ali smešno opazko, dvojčki vedno vedo, kako druge spraviti v smeh.

Lev

Levi imajo smisel za dramatiko in tudi za humor. Radi so v središču pozornosti in znajo s svojo karizmo nasmejati še tako resne obraze. So tisti, ki na zabavi prevzamejo glavno besedo in s šalami poskrbijo, da se vsi smejijo do solz.

Samozavest in šarm, ki ju premorejo, le še poudarita njihov humor. Ne bojijo se fizičnih gest, imitiranja ali igrivega zbadanja, vse za dober smeh.

Kadar potrebujete nekoga, ki vam bi z zabavnimi dovtipi polepšal dan, poiščite leva.

Strelec

Strelci so znani po svoji pustolovski naravi in ljubezni do življenja in prav ta energija se odraža tudi v njihovem humorju. Imajo izjemen dar, da v vsaki situaciji najdejo nekaj smešnega, humor pa pogosto uporabljajo kot orodje za spopadanje z življenjskimi vzponi in padci.

Njihove šale so spontane, pogosto prežete z ironijo in sarkazmom. Radi pripovedujejo zgodbe in iz svojih divjih pustolovščin ustvarijo zabavne anekdote, ki nasmejijo še tako resne ljudi.

Z optimistično naravo in sposobnostjo, da v vsaki stvari najdejo nekaj smešnega, so prava duša vsake zabave.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svojem edinstvenem pogledu na svet, kar se pogosto izraža v nenavadnem, a izredno duhovitem smislu za humor. Znajo opaziti stvari, ki jih drugi spregledajo, in to predstaviti na način, ki spodbudi iskren smeh.

Njihov humor je pogosto intelektualen in nekoliko ekscentričen, kar jih loči od drugih.

So mojstri črnega humorja in preprost komentar zlahka preoblikujejo v nekaj izjemno zabavnega. Če imate radi pametne, nenavadne šale, boste v družbi vodnarja zagotovo uživali.

