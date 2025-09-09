HOROSKOP

Astrološki znaki z jeklenimi živci

Rojeni v nekaterih astroloških znakih se lahko pohvalijo v veliko mentalno močjo.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
09.09.2025 ob 06:00
M. Fl.
09.09.2025 ob 06:00

Mentalna moč je kombinacija sreče, sposobnosti in izkušenj. Mentalna in čustvena trdnost sta sestavljeni iz mešanice lastnosti, kot so močna samopodoba, optimizem in vztrajnost, nekateri imajo vsega tega v izobilju.

Pravimo, da imajo jeklene živce, saj jih zlepa nič ne vrže iz tira in prenesejo res ogromno, to pa so mentalno najmočnejši astrološki znaki.

Oven

Oven je poln energije in življenjske sile. Ničesar se ne boji in je vedno pripravljen na nove izzive. Po naravi je vodja in premore veliko samozavesti in zlepa ne vrže puške v koruzo.

Je upornik, velikokrat impulziven, ni ga strah izraziti svojega mnenja, je zelo trmast in ga je težko prepričati o nasprotnem.

Zakaj je tako močan? Zaradi poguma, vztrajnosti in neobremenjevanja s tem, kaj si o njem mislijo drugi.

FOTO: Jlco - Julia Amaral/Gettyimages
FOTO: Jlco - Julia Amaral/Gettyimages

Škorpijon

Škorpijon slovi po močnem, intenzivnem značaju, kar se zlasti odraža na čustveni ravni. Njegova strast ga žene, da neomajno sledi ciljem. Pogosto je kritičen,  malce aroganten, a zelo strasten in predan vsemu, kar počne ter ljudem, ki so mu blizu.

Kaj ga dela močnega: predanost, osredotočenost, vztrajnost in sposobnost doseganja ciljev.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Rak

Čeprav je znan po svojih hitrih čustvenih spremembah, je rak izjemno močan, potrpežljiv in vztrajen. Običajno zelo zaupa vase in v svoje sposobnosti, je ambiciozen na poklicnem in čustvenem področju ter zna na lep način povedati tudi včasih grdo resnico.

Kaj ga dela močnega: njegovo samozaupanje, ki mu pomaga doseči vse, kar si želi, in njegov perfekcionizem, s katerim ustvarja neverjetne stvari.

Lev

Lev je eno najmočnejših znamenj zodiaka. Njegove najbolj izrazite lastnosti so dominanten značaj in naravna sposobnost, da vodi.

Ne boji se soočiti s težavami, premore velik talent za načrtovanje in strategijo, kar mu pomaga pri doseganju ciljev. Ponosen je na svojo moč, samozavest in trmo.

FOTO: Oscar Martin/Gettyimages
FOTO: Oscar Martin/Gettyimages

Zakaj je tako močan?  Zaradi naravne sposobnosti vodenja, poguma, močnih živcev in pripravljenosti postaviti se zase ter ljudi, ki jih ima rad, piše žena. rs.

