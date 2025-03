Astrološki znaki, ki se jim bo aprila izpolnila največja želja

Mesec, ki je pred nami, bo poln pozitivnih vibracij, trem astrološkim znamenjem pa letošnji četrti mesec v letu namenja veliko sreče in izpolnitev dolgo neuresničenih želja.

Rojeni v katerih znamenjih se lahko res veselijo aprila, niza Glossy.rs.

Rak: Uresničitev sanj o domu in karieri

Za raki je dolga pot, a april 2025 prihaja kot dež po dolgotrajni suši. Če ste rojeni v tem znamenju ali ste rak po podznaku, se bodo aprila začele uresničevati nekatere vaše največje želje, zlasti kar zadeva kariero in dom.

Pod vplivom lune bo cvetelo družinsko življenje, izrazit bo občutek varnosti, na plano bodo prišle vaše ambicije, rezultati tega bodo več kot opazni.

Za občuten zagon pri uresničevanju želja bo poskrbel planet Mars, ki vam bo v začetku meseca aprila zagotavljal veliko energije in poguma. Nenadoma boste imeli moč stopati proti tistemu, kar si že dolgo želite, naj bo to napredovanje na delu ali dolgo načrtovana, pa nikoli izpeljana prenova doma.

Le ne pozabite pred vsako pomembno odločitvijo temeljito premisliti. Hitri Mars namreč lahko napelje na nepremišljene odločitve.

Na srečo bo planet Merkur 7. aprila končal navidezno potovanje nazaj, kar pomeni, da se bo lažje dogovarjati, podpisovati pogodbe in voditi produktivne pogovore z nadrejenimi.

Se še spomnite obljub o višji plači ali novi zaposlitveni priložnosti, ki so marca obstale na mrtvi točki? Zadeve se lahko vam v prid obrnejo do sredine aprila.

Ne bodite presenečeni, če bo projekt, v katerega ste vložili srce, dobil priznanje ali če boste napredovali.

FOTO: Gettyimages

Strelec: Vstop v srečno obdobje

Dragi strelci, vaš naravni optimizem bo kmalu prejel spodbudo iz vesolja.

April 2025 prihaja z darili za rojene v tem znaku. Imeli boste občutek, da vse, kar vas je omejevalo, izginja, želje, ki jih že dolgo gojite, pa končno postajajo uresničljive.

Pripravite se na obdobje raziskovanja in rasti. Če ste hrepeneli po avanturi, priložnostih ali preprosto po sreči, je april mesec, da to uresničite.

Vaš planet Jupiter vam bo zagotovo dal dodatni optimizem in energijo.

Verjetno že čutite, da vaša samozavest raste, kar vas spodbuja k drznejšim korakom proti ciljem. Ste želeli potovati nekam daleč ali se naučiti kaj novega? Ne bodite presenečeni, če se bo nenadoma pojavila priložnost, da vam to uspe.

Avantura bo vaša ključna beseda. April za vas odpira avanturistično obdobje, polno priložnosti za širjenje obzorij in osvajanje novih znanj, ravno za tisto, v čemer vaša nemirna duša najbolj uživa.

FOTO: Nensuria/Gettyimages

Kozorog: Prihajajo dolgo pričakovane nagrade

Nihče ne dela več, ali ne čaka bolj potrpežljivo na rezultate kot kozorogi, v aprilu 2025 bo to legendarno potrpljenje končno nagrajeno. Za rojene v tem znaku bo to mesec, popolnoma posvečen napredku, zasluženim priznanjem in snovanju trdnih temeljev za prihodnost.

Kot da bi vesolje priznalo ves trud, ki ste ga, zlasti v zadnjih letih, pridno vlagali. Rezultat? Lahko boste doživeli velik napredek pri uresničevanju ciljev, ki so za vas pomembni, predvsem v karieri in osebni rasti.

Vaše največje želje se bodo končno uresničile, zlasti tiste, ki zadevajo poklicno življenje. Položaj Saturna, vašega planeta, vam bo aprila pisan na kožo.

To pomeni, da boste delovali z dodatno disciplino in osredotočenostjo in veste kaj: Saturn vam bo znatno pomagal dosegati karierne cilje.

Ne bodite presenečeni, če vam bo april odprl vrata, ki so bila prej zaklenjena. Morda vas bodo nadrejeni končno opazili in nagradil vaš trud ter vam ponudili vodstven položaj ali bo poslovni podvig, ki ste ga začeli, začel kazati rezultate.