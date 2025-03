Astrološki znaki, ki jim april napoveduje velike preobrate

Vsak dan se odločamo in sprejemamo odločitve, večje in manjše takšne z daljšim in one s krajšim vplivom, mesec april pa rojenje v treh astroloških znakih postavlja na razpotje, kjer bo treba izbrati pravo smer.

Kateri so ti znaki in kakšen določitve so pred njimi, opozarja Glossy.rs.

Oven: prevzemanje odgovornosti

April 2025 ovnom podarja jasen pogled v prihodnost in pogum, saj Merkur 7. aprila končuje svojo retrogradno pot, s čimer se zaključujejo tedni negotovosti.

Ko bo Merkur 16. aprila stopil v to znamenje ovni ne bodo več imeli težav z izražanjem svojih misli ali z odločnimi koraki ter bodo odgovornost zase in za svoje bližnje prevzeli v svoje roke in delovali v skladu s svojimi željami.

Če se bodo seveda odločili za to.

FOTO: Gettyimages

Bik: prevzemanje nadzora

April 2025 prinaša stabilnemu biku energijo sprememb. Običajno previdno in premišljeno znamenje bo postavljeno pred odločitve, ki jih bo samozavestno sprejemalo in rojeni v njem bodo brez težav prevzeli nadzor nad svojim življenjem, nad odločitvami in v končni fazi tudi nad posledicami teh.

Mesec se bo začel mirno, a ko bo Sonce 19. aprila vstopi v znamenje bika, bodo rojeni v njem občutili val motivacije in samozavesti, ter ne bodo dvomili vase.

Cilji, ki so nekoč veljali za oddaljeni sanje, bodo postali uresničljivi, saj bodo biki delovali odločno, k čimer jih bo s šepetom: zdaj je čas, vesolje še dodatno spodbudilo.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica: aprilsko prebujanje

Za tehtnico april 2025 ni le še en mesec, je ključni prelomni trenutek. S polno luno 13. aprila v tem znaku, bodo čustva na vrhuncu, kar bo tehtnice spodbujalo k odločitvam, ki se jim sicer izogibajo.

Končno bodo pripravljene na velike preobrate.

Zvezde kažejo, da bi se lahko pogumno poslovile od starih navad, ki niso več v skaldu z njihovim jazom. Videti bo, kot da bi se rojeni v tem znaku prebudili in spoznali, da je končno čas, da uredijo svoje življenje.