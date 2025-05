Astrološki znaki, ki jih v drugi polovici maja čaka finančni priliv

Pod vplivom znamenja bika in vstopa Jupitra v ozvezdje dvojčka bodo številna astrološka znamenja odločena, da izboljšajo svoje finančno stanje in se spopadejo z vsem, kar jim stoji na poti do zaslužka.

Nekateri bodo končno poplačani za svoj trud, drugi bodo čutili potrebo, da bi si privoščili več, tretji bodo želeli svojo vrednost dokazati skozi razkošje. Energija denarja, dela in osebne vrednosti bo prisotna povsod.

Pet znamenj bo še posebej osredotočenih na to, kako povečati svoje prihodke in spremeniti finančno dinamiko v svojo korist. Njihovih dejanj ne bodo vodile le želje, ampak tudi jasen občutek, da je nastopil pravi čas za uresničitev teh, kar bo na koncu poplačano.

Katera so ta znamenja, napoveduje Glossy.rs.

Bik

Kot znamenje, ki je trenutno v svojem obdobju, bodo biki čutili močno potrebo po utrditvi finančne varnosti. V drugi polovici maja bodo bolj kot kdaj koli prej usmerjeni k povečanju zaslužka, investicijam ali začetku svojega posla.

Biki, tudi sicer znani po težnji k pametnim naložbam, bodo pričakovali priznanja za svoj trud: bodisi skozi višjo plačo, napredovanje ali nove poslovne priložnosti.

Denar, ki se bo stekal na njihov račun, ne bo le sredstvo za materialno varnost, temveč tudi način za dokazovanje lastne vrednosti.

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

Lev

Levi ne marajo pomanjkanja, v drugi polovici maja pa bo njihova samozavest neposredno povezana s finančnim statusom.

Razmišljali bodo na veliko: o menjavi službe, večjih projektih ali celo o lastni blagovni znamki. Njihova želja po uspehu bo izjemna, z njo pa bo stala jasna potreba: imeti več in vsem pokazati svojo vrednost.

Škorpijon

Za škorpijone denar nikoli ni le denar, zanje je sinonim za moč, nadzor in občutek varnosti. V drugi polovici maja jih bo gnala močna notranja potreba po ustvarjanju finančnih zalog, povečanju sredstev in ustvarjanju temeljev za prihodnost.

Pripravljeni bodo na resne poteze, soočenja s tveganji in na prevzemanje odgovornosti za svojo finančno dobrobit.

FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

Kozorog

Kozorogi so vedno osredotočeni na dolgoročno varnost, v drugi polovici meseca maja pa bo denar zanje postal nujna prioriteta.

Ne zato, ker ga ne bi imeli dovolj, temveč zato, ker si ga bodo želeli še več.

In z njim več nadzora, več vpliva, več rezultatov za leta truda. Pripravljeni bodo reorganizirati proračun, načrtovati dodatne prihodke in postaviti jasne cilje za prihodnje mesece.

Dvojčka

Vstop Jupitra v njihovo znamenje prinaša energijo in nove priložnosti, zato dvojčki v drugi polovici maja ne bodo mirovali. Želeli bodo izkoristiti vsak trenutek za zaslužek, navezovanje koristnih stikov in za lastno promocijo.

Njihov odnos do denarja bo dinamičen, prilagodljiv, polni bodo idej, in kjer so ideje, je tudi potencial za dobiček.