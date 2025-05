Astrološki znaki, ki bivšemu (skoraj) nikoli ne dajo druge možnosti

Ljubezenske zveze so lahko zapletena stvar in rojeni v določenih znamenjih zodiaka si nočejo dodatno zapletati življenja.

Zato obstaja le majhna verjetnost, da bodo dali zvezi drugo priložnost ali se pobotali z bivšim. Tri takšne, ki konec zveze doživljajo kot nepreklicen zaključek, niza zadovoljna.hr.

Oven

Za ovne razhod pomeni dokončen zaključek določenega poglavja življenja. Rojeni v tem ognjenem znamenju ne sodijo med tiste, ki bi obžalovali preteklost ali se oklepali starih čustev.

Njihov strastni značaj in usmerjenost v prihodnost jih vodita k iskanju novih izzivov in svežih začetkov. Vrnitev k bivšemu bi zanje pomenil korak nazaj, na kar bi zelo težko pristali.

Namesto da bi znova začeli nekaj, kar nekoč ni uspelo, energijo usmerijo v nova doživetja in priložnosti. Čeprav cenijo lepe spomine, jih njegov neodvisni duh in močna volja silita naprej, brez oklevanja in obžalovanj.

FOTO: Dusan Petkovic/Gettyimages

Škorpijon

Rojeni v tem vodnem znamenju ljubezen jemljejo zelo resno in ko zveza razpade, se to pri njih praviloma zgodi iz tehtnega razloga.

Škorpijoni redko verjamejo v druge priložnosti, zaradi intenzivnih čustev razhode pogosto doživljajo kot ponovno rojstvo, in ko enkrat zaprejo vrata, je to praviloma za vedno.

So zelo zaščitniški do svojega srca, težko odpustijo izdajo, neiskrenost ali čustveno manipulacijo. Čeprav hrepenijo po globoki povezanosti, enkrat izgubljenega zaupanja ne skušajo ponovno vzpostaviti in ne želijo znova odpirati starih ran.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Praktičnost in osredotočenost na cilje kozorogom preprečujeta, da bi čas zapravljali za nekaj, za kar se je v preteklosti izkazalo za neuspešno.

Zanje mora biti ljubezen stabilna, smiselna in v skaldu z dolgoročnimi načrti. Če zveza ni delovala, ne vidijo smisla, da bi ponavljali iste napake.

Disciplinirani pri upravljanju lastnih čustev svojo pot nadaljujejo usmerjeno in odločno, s poudarkom na osebni rasti in uspehu v prihodnosti.

Zaradi prizemljene in realistične narave so kozorogi tisti, pri katerih je najmanj možnosti za spravo z bivšo ljubeznijo.