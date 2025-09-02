HOROSKOP

Astrološki znak, ki ga čaka naporen september

Rojene v enem od astroloških znakov septembra čakajo stres v službi, nesoglasja in osamljenost.
02.09.2025 ob 06:00
02.09.2025 ob 06:00

September 2025 za večino astroloških znamenj prinaša nove začetke, vendar bo za nekatere to tudi eden najzahtevnejših mesecev tega leta.

Največji izzivi čakajo rake, saj jim zaradi več astroloških vplivov zadeve ne bodo pisane na kožo, opozarja Glossy.rs.

Najprej bo mlaj prvo septembrsko nedeljo povzročil čustveno občutljivost in občutek negotovosti ter osamljenost. Vse, kar so raki dolgo tiščali v sebi, bo tedaj priplavalo na površje in preobremenjeni bodo z lastnimi občutki.

Najzahtevnejši dan zanje bo 21. september, ko bo v znamenju device nastopil delni sončni mrk. Ta bo močno vplival na področje odnosov in vsakodnevnih obveznosti rakov. To obdobje bodo zaznamovali stres v službi, napetosti v družini ali občutek, da se na njihova ramena zgrinja ogromno nalog in zadolžitev.

Mrki so znani po tem, da vnašajo nemir in nepričakovane preobrate, zato bo za rake to čas, ko se bodo morali naučiti spustiti stvari, ki jih ne morejo nadzorovati.

Kako naj preživijo september?

Čeprav bo prihajajoči mesec poln izzivov, bodo raki prav v njem imeli priložnost, da se veliko naučijo o sebi. Namesto da bi se borili proti spremembam, naj se zazrejo vase, raziskujejo svoje občutke in poiščejo notranjo stabilnost.

Osredotočenost na zdravje, rutino in čustveno ravnovesje jim bodo pomagala lažje preživeti turbulenten čas. September ne bo lahek, a bo prinesel dragocene lekcije in možnosti za osebnostno rast.

Več iz te teme:

horoskop astrološka znamenja rak napoved

