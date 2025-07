Astrološki pari, ki si niso usojeni

Strast je nesporna, zaljubljenost prinaša metuljčke v trebuhu in ti astrološki pari so sprva navdušeni, da so se našli. Njihova mlada zveza je romantična in harmonična, drugi jim celo malo zavidajo, a težave v raju prej ali slej pridejo na plan.

Rojeni v nekaterih astroloških znakih so si namreč tako različni, da se njihovo razmerje na dolgi rok pogosto spremeni v nočno moro.

Zvezde jim torej niso ravno naklonjene. To sicer ne pomeni, da ne morejo uspeti in obstati. Pomeni pa, da morajo v svojo zvezo vlagati ogromno truda in pripravljenosti za sprejemanje medsebojnih razlik v značaju. Kateri so ti znaki, opozarja Miss7.

Oven in rak

Oven in rak, ogenj in voda, oba vodita čustva, a jih izražata povsem različno. Oven je trmast, strasten in ambiciozen ter zna še okrepiti rakovo globoko zakoreninjeno negotovost.

Rak, družinski, občutljiv in skrbni duh, velikokrat duši ovnovo potrebo po svobodi in neodvisnosti.

Skupaj predstavljata pravo nasprotje in se v zvezi pogosto vrtita v krogih čustvene zmede.

Razlog za razpad njunega odnosa največkrat tiči v nezmožnosti, da bi razumela potrebe drug drugega, zaradi česar neredko pride do nepopravljive škode.

FOTO: Shutterstock

Dvojček in devica

Na prvi pogled je med dvojčkom in devico, oba sta pod vplivom Merkurja, globoka intelektualna vez. Njuni pogovori lahko trajajo ure, njuna uma sta ujeta v neskončni partiji šaha. A pod to intelektualno površino vrejo tokovi nerazumevanja.

Devičina potreba po urejenosti je v nasprotju s kaotičnim šarmom dvojčka.

Dvojček s svojo spontanostjo ruši naravni red device, kar pripelje do čustvenega kaosa in velikokrat ju nič ne more ubraniti pred zlomljenim srcem.

Tehtnica in škorpijon

Tehtnica in škorpijon se morda zdita kot zanimiv par. Tehtnica, diplomat zodiaka, očara s svojo gracioznostjo in duhovitostjo, medtem ko škorpijon privlači z intenzivnostjo in skrivnostno naravo.

A prav ta intenzivnost, zaradi katere je škorpijon tako privlačen, je vir nenehnega stresa za miroljubno tehtnico.

Škorpijonova globina pogosto prestraši brezskrbno naravo tehtnice in njuno razmerje se velikokrat spremeni v pravo bojišče. Kljub začetni magnetni privlačnosti njuna ljubezenska zgodba pogosto postane zgodba bolečine in sporov.

FOTO: Shutterstock

Kozorog in vodnar

Kozorog in vodnar: ustvarjalec in rušitelj pravil, tvorita neobičajen par. Sprva kozoroga privlači vodnarjev nekonvencionalni um, vodnar pa občuduje kozorogovo predanost in vztrajnost.

A z leti kozorogova obsedenost s strukturo začne omejevati svobodni duh vodnarja, ta po drugi strani razjezi kozoroga s svojim uporniškim obnašanjem.

To ju neredko potisne v toksičen vrtinec, v katerem se uničujeta, namesto da bi si pomagala rasti.