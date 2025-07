Astrološka znamenja z največ stila

Moda je umetnost izražanja, za določena astrološka znamenja pa je naravni podaljšek njihove osebnosti. Medtem ko nekateri prisegajo na preprostost in praktičnost, obstajajo znaki, pri katerih je stil način življenja, z vsakim kosom oblačila in vsakim dodatkom izražajo samozavest, eleganco in avtentičnost.

Naj gre za rdečo preprogo, ulice mest ali družbena omrežja, ti znaki vedno delujejo, kot bi bili na naslovnici modne revije.

Njihova sposobnost združevanja klasike s trendi ter luksuza z ležernostjo jih postavlja med prave modne navdušence. Čeprav astrologija ne določa, kaj bomo oblekli, je pri nekaterih slog preprosto zapisan v zvezdah, piše Zadovoljna.hr.

Tehtnica: utelešenje elegance in estetskega občutka

Tehtnice so mojstrice ravnotežja, harmonije in lepote, kar se jasno odraža tudi v njihovem modnem izrazu.

Njihov stil je vedno dovršen, premišljen in brezhiben, nikoli preveč vpadljiv, a vedno dovolj opazen. Občudujejo pastelne odtenke, svilene materiale, mehke kroje in vse, kar izžareva ženstvenost ter gracioznost.

Njihova garderoba deluje, kot da so jo sestavljale ure in ure, a zanje je to le igra. Zaradi odličnega občutka za trende in detajle tehtnice redko zgrešijo, tudi ko tvegajo, to storijo s stilom.

FOTO: Gettyimages

Lev: rojeni modni vodja

Levi obožujejo pozornost in dobro vedo, kako jo pritegniti. Njihov slog je drzen, glamurozen in samozavesten. Pogosto kombinirajo luksuzne kose z opaznimi dodatki, ki privabljajo poglede.

Zlate barve, živalski vzorci, visoke pete in vpadljivi modni dodatki so pogosto del njihovega videza. Levi ne sledijo trendom, oni jih ustvarjajo.

Ko stopijo v prostor, so vse oči uprte vanje. Ne le zaradi karizme, temveč tudi zaradi videza, ki daje vtis, da so vredni milijon evrov.

FOTO: Shutterstock

Bik: prefinjeno razkošje in brezhiben okus

Biki imajo prirojen občutek za kakovost, estetiko in udobje, zaradi česar spadajo med najbolj modno ozaveščene znake zodiaka. Njihov slog je eleganten, zadržan in luksuzen na subtilen način.

Obožujejo naravne materiale, nevtralne tone, krojena oblačila in klasične modne hiše. Ne trudijo se izstopati, vendar izstopajo ravno zaradi svoje umirjene samozavesti in prefinjenosti.

FOTO: Shutterstock

Bik ne bo nikoli oblekel nečesa neudobnega, a tisto, kar da nase, bo vedno nosil z brezčasnim stilom.