Astrološka znamenja, ki jim prehod iz julija v avgust prinaša nagrade

Po besedah astrologinje Amy Demure bodo določena znamenja ob koncu julija in v začetku avgusta doživela popolno življenjsko preobrazbo, vesolje jim bo namreč namenjalo nagrado za nagrado.

Kateri pa so ti znaki? Astrologinjo povzema portal Glossy.rs.

Rak

Da, raki, kmalu boste dobili vse, kar ste si želeli. Po besedah Demurejeve boste doživeli enega največjih kozmičnih preporodov v svojem življenju.

Preostanek tega poletja bo vse v znamenju osebnega vzpona: z magnetno privlačnostjo, prebojem na področju ljubezni in čustvenim napredkom. Postajate različica sebe, ki sprejema, ki ne lovi, ampak privlači, poudarja astrologinja.

Zato izkoristite to obdobje, saj vas čakajo nepričakovane priložnosti, ki bodo vašo življenjsko pot speljale na boljše.

»Pojdite za stvarmi, ki si jih želite, in uspelo vam bo na vseh področjih življenja,« dodaja Amy Demure.

FOTO: Triocean/Gettyimages

Devica

»Devica, vaše življenje bo dobilo močan zagon,« pravi astrologinja. Vaš svet se vam je morda zdel počasen, ker so bile vaše sanje vedno videti kot nekaj nedosegljivega.

Z mlajem in Marsom, ki bosta v prihodnjih tednih vplivala na vaše znamenje, pa boste pripravljeni izkoristiti svojo moč in vidnost, za kar vas bo vesolje nagradilo.

Čeprav bosta za potrebna pogum in samozavest, boste, če boste dovolj verjeli vase, ta sanjski višji nivo dosegli to poletje. Zato se ne bojte tvegati in biti drzni. Morda se res zdi zastrašujoče, a trud se bo na koncu izplačal.

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

Lev

Dragi levi, morda ste se v zadnjem času počutili nezadovoljne, ker življenje ni bilo takšno, kot ste si ga želeli. Vendar se bo to kmalu spremenilo:

»Preostanek poletja boste imeli priložnost za popolno ponastavitev življenja,« pravi Amy Demure. Mlaj v vašem znamenju in Venera v položaju z Jupitrom vam namenjata pozornost in samozavest, oboje je nujno za aktivne spremembe in usklajevanje z lastno usodo.

Izboljšali boste svoj ugled, pridobili več pozornosti, morda celo dosegli slavo ali vpliv.

In ne samo to, tisti, ki iščete ljubezen ali novo življenjsko smer, lahko pričakujete romantično ali ustvarjalno priložnost, ki vam bo življenje obrnila na glavo.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Od poslovnega razcveta do najdbe sorodne duše, to bo vaš trenutek. Treba bo le vztrajati in prenehati skrivati svojo pravo naravo.