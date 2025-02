Astrološka napoved za pomlad: eno znamenje bo posebej srečno

Še čisto malo in zima se bo poslovila, prišla bo pomlad ter z njo vpliv toplejšega letnega časa na rojene v posamičnih astroloških znakih.

Kot obljubljajo astrologi, bo pomlad 2025 vsakemu od astroloških znakov prinesla srečo na določenem področju.

Temu je treba zato posvečati največ pozornosti, še prej pa spoznati, katero je pametno postaviti v ospredje. Odgovore ima portal Atma.hr.

Oven

Do začetka poletja 2025 bodo ovni okrepili svoj ugled. Izjemne komunikacijske sposobnosti jim bodo prinesle spoštovanje in nagrade na delovnem mestu.

Posebej uspešni bodo pri projektih, ki zahtevajo kreativnost, saj bodo končno deležni zasluženega priznanja.

Visoka samodisciplina in koncentracija bosta prispevali k doseganju odličnih rezultatov, kar pomeni, da bo letošnje leto nasploh, zlasti pa pomlad, ena najuspešnejših v njihovem življenju.

Ključ uspeha je aktivno delo na projektih, vztrajnost in krepitev starih ter snovanje novih povezav.

FOTO: Eugene Zhyvchik/Unsplash

Bik

Za bike bo pomlad 2025 dober čas za reševanje finančnih težav in večanje premoženja. A pogoj za to bo aktivno iskanje novih priložnosti.

Za povečanje dohodkov se bo treba osredotočiti na nove vire, denimo na dodatno delo. Ciljno usmerjeni koraki v to smer bodo znatno izboljšali stanje na računu.

Dvojček

Največ sreče bodo letošnjo pomlad deležni dvojčki. Vpliv Jupitra bo pripomogel h krepitvi njihove podobe in k uspehu na vseh področjih življenja: od osebnih odnosov do poklicnih sfer.

To bo čas za uresničitev ambicij in osvajanje priznanj. Aktivno delo na zastavljenih ciljih bo dvojčkom pomagalo doseči želeni uspeh in pridobiti zaslužen ugled.

Rak

Pomlad 2025 bo za rake obdobje pomembne intelektualne rasti in čustvene osvoboditve. Z opustitvijo preteklosti in premagovanjem čustvenih travm bodo rojeni v tem znaku našli notranjo harmonijo in mir.

Stres in tesnoba bosta postopoma izginila, odnosi z drugimi se bodo izboljšali. Osredotočenost na samozdravljenje, delo na notranjih konfliktih in odstranjevanje negativnih izkušenj bo rakom zagotovilo dolgo pričakovani duševni mir.

FOTO: Beavera/Gettyimages

Lev

Pomlad 2025 bo za leve zaznamovana z aktivno komunikacijo in širjenjem kroga poznanstev. Nova poznanstva jim bodo pomagala, da se bodo še dodatno uveljavili na delovnem mestu.

To bo čas za uresničitev dolgoletnih želja in za dosego zastavljenih ciljev. Vztrajnost in odločnost bosta levom omogočili, da uresničijo svoj potencial in dosežejo uspeh.

Devica

Delovne device bodo v prvi polovici leta 2025 dosegle zasluženi uspeh na poklicnem področju. Prav spomladi je mogoče napredovanje, povečanje prihodkov in pridobitev ugleda.

Za doseganje uspeha jim zvezde svetujejo, naj se osredotočijo na jasno zastavljene cilje v karieri.

Trud, vložen to pomlad, bo v obliki finančnega blagostanja v prihodnosti prinesel pomembne rezultate.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Tehtnica

Pomlad 2025 bo za tehtnice čudovita priložnost za potovanja, avanture in samorazvoj. To bo čas za uresničitev načrtov, povezanih z izobraževanjem in raziskovanjem.

Tehtnice, oblikujte vznemirljiv in izpolnjen življenjski slog, osredotočite se na doseganje načina življenja, ki si ga želite, naj bo skozi študij, delo ali osebne projekte.

Vztrajnost vam bo pomagala oblikovati ugodne okoliščine.

Škorpijon

Za škorpijone pomlad ne bo ravno ugoden čas za izboljšanje finančne situacije.

To bo zahtevalo veliko truda, aktivno iskanje in izkoriščanje pravih priložnosti. Škorpijoni bi sicer morali več časa in pozornosti nameniti duhovnemu razvoju, se predajati meditaciji in drugim duhovnim praksam.

Kombinacija materialnih in duhovnih prizadevanj bo rojenim v tem znaku prinesla dolgoročni uspeh.

Strelec

Po nedavnih težavah v odnosih bo pomlad 2025 strelcem na osebnem področju prinesla olajšanje.

Morda bodo začeli novo ljubezensko razmerje, zdraviti travme iz preteklosti ali bodo okrepili sedanje osebne, tudi intimne povezave.

Za uspeh v ljubezni se rojenim v tem znaki priporoča aktivno vzpostavljanje stikov in vizualizacijo vsega, kar želijo.

FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages

Kozorog

Kozorogi lahko pričakujejo pomembne dosežke v karieri in finančno rast. Možno je napredovanje ali nova ponudba za delo. Vsi dosedanji napori bodo nagrajeni.

Osredotočenost na cilje v karieri jim bo prineslo dolgo pričakovan poklicni uspeh in z njim materialno blagostanje.

Vodnar

Za vodnarje bo pomlad 2025 čas z vidika osebnih odnosov čas sprememb na bolje. Zdravljenje preteklih razočaranj in reševanje težav v partnerskem odnosu bo odprlo pot bolj usklajenemu razmerju.

Ob tem bo pomlad ugoden čas za uresničitev kreativnih potencialov in za dosego uspeha v umetniških projektih.

FOTO: Solovyova/Gettyimages

Riba

Kljub številnim razočaranjem zaradi spregledanega truda bodo ribe pred še pred začetkom pomladi 2025 prejele dolgo pričakovano nagrade za svoje delo.

Vsi dosedanji napori, bodisi delo ali učenje, bodo prinesli otipljive rezultate.

Ostanite marljivi in dosledni, pomlad bo čas za postavitev trdnih temeljev za prihodnje projekte.